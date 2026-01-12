Miguel Díaz-Canel asegura que no hay conversaciones entre EE. UU. y Cuba tras advertencias de Donald Trump

Miguel Díaz-Canel parece contradecir a Donald Trump. Este lunes 12 de enero, el presidente de Cuba publicó una serie de mensajes en su cuenta de la plataforma X en las que aseguró que La Habana y Washington no se encuentran en conversaciones, excepto contactos técnicos sobre asuntos migratorios.

“No existen conversaciones con el gobierno de EE. UU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio”, afirmó el presidente cubano.

Un día antes, el mandatario estadounidense declaró a la prensa que Estados Unidos estaba "conversando con Cuba". No especificó qué se había discutido, pero añadió: "Pronto lo sabrán".

Sin embargo, en sus mensajes Díaz-Canel subrayó que para que "las relaciones entre EE. UU. y Cuba progresen, deben basarse en el derecho internacional y no en la hostilidad, las amenazas ni la coerción económica".

“Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de EE.UU, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco (...) Sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia”, remarcó el líder cubano.

El mandatario de la isla agregó que los ciudadanos de su país habían sido inducidos a migrar a Estados Unidos bajo leyes que favorecían a los migrantes cubanos y que ahora sufren las consecuencias de esa "política fallida".

"Son víctimas de un cambio en la política hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami", declaró Díaz-Canel.

¿Qué puede esperarse ante las renovadas tensiones entre EE. UU. y Cuba?

El magnate de los bienes raíces convertido dos veces en presidente declaró el domingo que no se enviaría más petróleo ni dinero venezolano a Cuba, tras la captura del presidente venezolano y aliado de La Habana, Nicolás Maduro. Además, sugirió que la isla, de gobierno comunista, debería llegar a un acuerdo con Washington.

Esos comentarios llevaron a Díaz-Canel a responder poco después que Cuba defendería su patria "hasta la última gota de sangre".

Si bien ambos países han estado enfrentados desde la revolución de 1959 del fallecido exlíder Fidel Castro, las autoridades estadounidenses han endurecido su retórica contra la isla en las últimas semanas.

En sus comentarios del domingo, Trump afirmó que "quería cuidar" de los cubanos que fueron "obligados a salir" de Cuba o que "salieron bajo presión", llamándolos "grandes ciudadanos de Estados Unidos".

Cuba recibía aproximadamente 35.000 barriles diarios de Venezuela antes del ataque estadounidense, junto con unos 5.500 barriles diarios de México y aproximadamente 7.500 de Rusia, según datos señalados por Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin, quien rastrea los envíos, a la agencia de noticias AP.

La situación entre Estados Unidos y Cuba es "muy triste y preocupante", declaró, por su parte, Andy Gómez, decano jubilado de la Escuela de Estudios Internacionales e investigador principal de Estudios Cubanos en la Universidad de Miami.

El experto añadió que los últimos comentarios de Díaz-Canel pueden ser una señal de que pretende "ganar tiempo para que el círculo íntimo decida qué medidas tomar". Y, ante el actual panorama de amenazas de fuerza por parte de la Administración Trump, es probable que el Gobierno cubano termine contactando a funcionarios estadounidenses para algún tipo de negociación.

“Tuvieron todas las oportunidades cuando el presidente (Barack) Obama abrió las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y, sin embargo, ni siquiera ofrecieron un café cubano (...) Por supuesto, estos son tiempos desesperados para Cuba”, señaló Gómez.