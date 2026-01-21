Donald Trump llega al Foro de Davos e inicia su discurso ante líderes mundiales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles al Foro de Davos donde se reunirá con varios líderes mundiales para tratar la situación en Ucrania, el desarrollo de la paz en Gaza o sus pretensiones de anexionarse Groenlandia.

Trump llegó a la ciudad alpina en helicóptero con varias horas de retraso sobre lo previsto inicialmente, después de que el avión presidencial, el Air Force One, sufriera una pequeña avería al salir del país y tuviera que volver a Maryland.

A su llegada a Davos, en Suiza, el mandatario estadounidense se dirigió directamente al auditorio principal del Centro de Congresos de Davos, en el que inició su discurso.

La expectativa por escuchar a Trump es alta y muestra de ello es que el auditorio está completamente abarrotado de gente, así como la escalera principal que conecta esa zona con la planta de entrada.

Entre quienes se dirigían al recinto para seguir la intervención estaban el enviado de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, según pudo constatar EFE.

"Europa no avanza en la dirección correcta"

Durante su alocución, Trump criticó a Europa y señaló que el continente “no avanza en la dirección correcta”.

Trump dijo que Europa debe "corregir su dirección" y advirtió que si Estados Unidos cae, Europa caerá con ellos, y que si, por el contrario, los norteamericanos avanzan los europeos los seguirán, en un esfuerzo de vincular los intereses comunes a ambos lados del Atlántico

Respecto de Groenlandia, el mandatario indicó que durante la Segunda Guerra Mundial defendieron el territorio en nombre de Dinamarca y dijo que tiene un inmenso respeto por las personas de ambos territorios, pero que Estados Unidos es el único país del mundo que puede garantizar la seguridad de Groenlandia.

“Dinamarca cayó ante Alemania luego de seis horas de pelea (…) sin nosotros estarían hablando alemán o quizás un poco de japonés”, señaló Trump en referencia a la participación estadounidense en la Segunda Guerra Mundial.

"Amo Europa y quiero que a Europa le vaya bien, pero no está avanzando en la dirección correcta", insistió el mandatario, que recordó sus raíces europeas frente a la élite trasatlántica congregada en Davos.

Trump criticó políticas de energías renovables, el bajo gastó de defensa en la OTAN y dijo que la única manera de conseguir cosas es esa alianza es usar "excesiva fuerza", pero aseguró que "no lo voy a hacer".

