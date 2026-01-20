Donald Trump sobre hasta dónde está dispuesto a llegar por Groenlandia: "Ya lo verán"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en su deseo de anexionar Groenlandia y al ser preguntado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para adquirir la isla, respondió diciendo "ya lo verán".

Trump ofreció hoy una rueda de prensa de casi dos horas en la Casa Blanca con motivo de su primer año desde que regresó al poder y durante la misma se mantuvo inmóvil en lo que respecta a su plan de castigar con aranceles a ocho países que han enviado tropas al el territorio autónomo, que depende de la corona danesa.

Al ser preguntado por lo que muestran los sondeos en Groenlandia, donde la inmensa mayoría de la población se muestra en contra de formar parte de EE.UU., el republicano se mostró convencido de que estarán a favor de su proyecto una vez hable con las autoridades de la isla.

"Todavía no he hablado con ellos, pero estoy seguro de que cuando lo haga estarán encantados", aseguró.

También quitó peso a las posibles represalias de Europa, donde varios líderes nacionales y de la Unión Europea (UE) respondieron con enfado a las amenazas del republicano y sugirieron que podrían optar por suspender el acuerdo comercial suscrito con Washington, entre junio y agosto del año pasado o utilizar el instrumento anticoerción de los Veintisiete, también conocido como la "bazuca" comercial.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que empresas europeas echen marcha atrás en sus planes de inversión en suelo estadounidense si Washington aprueba imponer a aranceles a las ocho naciones europeas (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia) que enviaron tropas a Groenlandia, el magnate neoyorquino puso en duda dicha posibilidad.

"Miren, ellos lo quieren (el acuerdo). Necesitan mucho ese acuerdo con nosotros. De verdad que sí. Lucharon mucho para conseguirlo, así que lo dudo, pero ya veremos qué pasa", aseguró Trump.

"Tenemos muchas reuniones programadas sobre Groenlandia. Me voy esta noche, como saben, a Davos, y tenemos muchas reuniones programadas sobre Groenlandia, y creo que las cosas van a salir bastante bien", concluyó el republicano, refiriéndose a su viaje al Foro Económico Mundial, donde intervendrá el miércoles.

A su vez, el jueves el mandatario tiene previsto firmar la carta fundacional de la Junta de la Paz, el órgano que debe supervisar su plan de paz para Gaza y que dijo que quiere que tenga un rol en otros conflictos.