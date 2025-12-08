Ecuador: ordenan juicio contra el expresidente Lenín Moreno por presunto cohecho

A juicio el exmandatario de Ecuador, Lenín Moreno, luego de que el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Olavo Hernández, estableciera que existen elementos que presuntamente lo involucran en el delito de cohecho, en el marco del caso ‘Sinohydro’.

El magistrado lo llamó a juicio en calidad de “autor directo”.

“Este juez resuelve procesar al ciudadano Lenín Moreno como autor material del delito de cohecho”, declaró el juez Hernández en su pronunciamiento, conocido este 8 de diciembre.

Previamente, en medio de las investigaciones, el juez dispuso como medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, que Moreno se presente dos veces al mes en la Embajada de Ecuador en Asunción, Paraguay, donde vive con su esposa.

Está previsto que su residencia fijada en el extranjero complique el proceso judicial.

La decisión del juez fue dada a conocer en medio de la reinstalación de la audiencia preparatoria del juicio por un caso en el que un total de 24 personas están siendo investigadas.

¿En qué consiste el caso ‘Sinohydro’?

El caso, presentado inicialmente por la Fiscalía en marzo de 2023, vincula a Moreno, a miembros de su familia y a socios comerciales locales y chinos con los sobornos recibidos para la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que inició operaciones en 2016.

Según la Fiscalía, existió un entramado estructurado y sostenido en el tiempo, mediante el cual Moreno y su familia recibieron más de un millón de dólares en sobornos por parte de la empresa estatal china Sinohydro, a cambio de la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

Los hechos ocurrieron cuando Moreno ejercía como vicepresidente del entonces mandatario Rafael Correa.

La planta Coca Codo Sinclair–la más grande de Ecuador y que costó al país 2.000 millones de dólares–ha presentado problemas técnicos y estructurales desde que inició operaciones en 2016.

El caso estalló en 2019, cuando el portal periodístico ‘La Fuente’ publicó una investigación en la que se involucraba a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante, España, en una aparente triangulación de una empresa opaca.

En ese informe periodístico se reveló una serie de nexos y supuestas irregularidades que aparentemente vinculaban a Moreno con la empresa extraterritorial INA Investment, lo que condujo a una investigación de la Fiscalía.

Según el ente acusador, Moreno habría recibido de forma ilícita un total de 660.000 dólares, de los cuales 220.000 corresponderían a él y a su esposa, presuntamente en forma de una vivienda y mobiliario.

Otros 440.000 dólares estuvieron aparentemente destinados a los hermanos de Moreno: Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares) y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares), algo que está en investigación.

Según el Ministerio Público, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron presuntamente como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor que suma 44 millones de dólares.

Moreno se defiende de las acusaciones

Lenín Moreno, quien fue vicepresidente desde 2007 hasta 2013 y presidente del país entre 2017 y 2021, ha negado sistemáticamente las acusaciones.

En un mensaje en video difundido en redes sociales la semana pasada, Moreno aseveró que "no se ha podido probar" que "haya recibido un solo centavo", y defendió también la inocencia de su esposa y de su hija, que se encuentran igualmente procesadas.

"¿Quién contrató la obra? Rafael Correa Delgado. ¿Quién gestionó el financiamiento y ejecutó esa obra? (El exministro y exvicepresidente) Jorge Glas", indicó al cuestionar "por qué no están en el proceso Rafael Correa, Jorge Glas y los ministros y funcionarios de la época", remarcó.

Moreno continuó resaltando que "la obra fue inaugurada en noviembre de 2016 con la presencia de Rafael Correa y Jorge Glas, y en ese momento no se revisó la obra y de forma irresponsable se devolvieron más de 100 millones de garantías".

"Cuando fui presidente detectamos que en el proyecto había más de 17.000 fisuras y por eso me negué a recibirla, e inmediatamente inicié el proceso de arbitraje", agregó Moreno, quien actualmente se desempeña en Paraguay como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.

La Fiscalía considera que el total de sobornos pagados por Sinohydro en el proyecto de Coca Codo Sinclair superaría los 76 millones de dólares.