Elecciones 2026: archivan pedido de exclusión contra candidato presidencial José Williams

El Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 concluyó que el postulante de Avanza País no ocultó sentencias en su hoja de vida y descartó la causal de exclusión
Maricarmen Chinchay

por Maricarmen Chinchay

·

El Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 concluyó que el postulante de Avanza País no ocultó sentencias en su hoja de vida como lo alertó un informe de fiscalización y descartó la causal de exclusión.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE) declaró infundada la presunta omisión de información en la Declaración Jurada de Hoja de Vida de José Williams Zapata, candidato presidencial del partido Avanza País, y ordenó el archivo del expediente permitiendo que continúe en carrera rumbo a las Elecciones Generales 2026.

La decisión quedó plasmada en la Resolución N.° 01376-2026-JEE-LIC1/JNE, emitida el 17 de febrero de 2026, tras evaluar un informe de fiscalización que advertía la existencia de una supuesta sentencia por homicidio calificado vinculada a un proceso judicial antiguo que Zapata no cumplió con informar.

Según el informe, la observación tenía como base la respuesta de la Corte Superior de Justicia de Lima que daba cuenta de un registro procesal relacionado con un expediente del año 2002.

En su descargo, el personero legal de Avanza País, argumentó que el registro aludido correspondía a un proceso ya concluido, más no a una condena vigente y, por tanto, no ameritaba consignar sentencia alguna en la hoja de vida.

“El expediente N.° 01005-2002-0-1801-SP-PE-01, hace referencia al caso Chavín de Huántar iniciado el 24 de mayo de 2002 (hace 24 años), este proceso penal concluyó con sentencias absolutorias firmes, tanto en el fuero común y fuero militar, para acreditar lo último, se anexa el auto de archivamiento definitivo emitido por la Sala de Guerra respecto al candidato”, se lee en el cuerpo de la resolución.

¿Qué resolvió el JEE?

Tras revisar la documentación y el marco legal, el colegiado concluyó que no existe sentencia condenatoria firme ni antecedentes penales o judiciales vigentes contra el candidato y, por tanto, no se configuró la causal de exclusión prevista en la Ley de Organizaciones Políticas ni en el reglamento de inscripción.
Así, el JEE dispuso el archivo del expediente y la notificación vía casilla electrónica al personero legal.

A través de su cuenta oficial de X el candidato saludó la decisión que le permite continuar en carrera electoral porque, de lo contrario, de haberse hallado responsabilidad, de acuerdo a ley correspondería la exclusión de su candidatura.

