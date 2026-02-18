Elecciones 2026: archivan pedido de exclusión contra candidato presidencial José Williams

El Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 concluyó que el postulante de Avanza País no ocultó sentencias en su hoja de vida como lo alertó un informe de fiscalización y descartó la causal de exclusión.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE) declaró infundada la presunta omisión de información en la Declaración Jurada de Hoja de Vida de José Williams Zapata, candidato presidencial del partido Avanza País, y ordenó el archivo del expediente permitiendo que continúe en carrera rumbo a las Elecciones Generales 2026.

La decisión quedó plasmada en la Resolución N.° 01376-2026-JEE-LIC1/JNE, emitida el 17 de febrero de 2026, tras evaluar un informe de fiscalización que advertía la existencia de una supuesta sentencia por homicidio calificado vinculada a un proceso judicial antiguo que Zapata no cumplió con informar.

Según el informe, la observación tenía como base la respuesta de la Corte Superior de Justicia de Lima que daba cuenta de un registro procesal relacionado con un expediente del año 2002.

En su descargo, el personero legal de Avanza País, argumentó que el registro aludido correspondía a un proceso ya concluido, más no a una condena vigente y, por tanto, no ameritaba consignar sentencia alguna en la hoja de vida.