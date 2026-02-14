Últimas Noticias
Influencer filipina muere tras comer el venenoso "cangrejo diablo" en video viral

Clip en redes muestra la última grabación de creadora de contenido que ingirió mortal cangrejo.
| Fuente: Facebook: Emma Amit
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La creadora de contenido murió dos días después de filmar el video en el que aparece cazando y comiendo el animal.

Una vlogger e influencer filipina identificada como Emma Amit falleció el pasado 6 de febrero, luego de ingerir un crustáceo venenoso conocido como "cangrejo diablo", informan medios internacionales. La mujer, de 51 años, había publicado el 4 de febrero un video en sus redes sociales donde se la ve capturando y cocinando el animal antes de comerlo.

El clip muestra a la creadora de contenido recolectando cangrejos, caracoles y mariscos cerca de su casa frente al mar en Puerto Princesa, en la isla de Palawan, Filipinas. Posteriormente, se grabó cocinando uno de los cangrejos y consumiéndolo directamente de la olla.

Influencer fallece tras probar peligroso cangrejo

Fuente: Facebook: Emma Amit

Uno de sus amigos también falleció

Laddy Gemang, autoridad local de la zona donde ocurrió el hecho, declaró al medio ABS-CBN que la mujer perdió el conocimiento poco después de comer el crustáceo y fue trasladada de urgencia a un hospital. Dos días más tarde fue declarada muerta. Un amigo que también consumió los cangrejos falleció igualmente.

Durante las investigaciones, las autoridades visitaron la vivienda de Amit y encontraron siete caparazones del mismo tipo de cangrejo, de acuerdo con reportes del citado medio.

Emma Amit solía compartir videos pescando con su esposo en su ciudad natal y preparando comida para sus hijos tras sus salidas de captura. Tras su muerte, el funcionario local pidió a los residentes mantenerse alerta ante la presencia de estos cangrejos venenosos en la zona y evitar consumirlos debido al riesgo mortal.

@thesmartlocalph The devil crab, also known as Zosimus aeneus, is considered one of the most poisonous crabs in the Philippines. #TSLPH #devilcrab #poison #palawan #philippines ♬ New Sun - Chihei Hatakeyama

¿Qué es y por qué es tan letal el veneno del 'Cangrejo diablo'?

El Zosimus aeneus, popularmente conocido como 'Cangrejo diablo' o cangrejo tóxico, es un pequeño crustáceo que habita en los coloridos arrecifes de coral del océano Indo-Pacífico, extendiéndose desde las costas de África Oriental hasta Hawái.

A pesar de su llamativo aspecto, con manchas marrones o rojizas sobre un fondo claro que le permiten camuflarse entre las rocas, este animal es famoso por ser uno de los cangrejos más peligrosos del mundo debido a su extrema toxicidad.

Lo más sorprendente de este cangrejo es que su carne contiene potentes neurotoxinas que no desaparecen ni siquiera después de ser cocinadas a altas temperaturas. Estas toxinas pueden causar parálisis severa e insuficiencia respiratoria en cuestión de pocas horas, si se ingieren.


