Estados Unidos e Israel atacan Irán: así reaccionaron Rusia, Francia, Italia, Colombia y otros países ante la escalada

La madrugada de este sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán tras semanas de amenazas del presidente norteamericano, Donald Trump.

De acuerdo con la prensa internacional, el ejército israelí lanzó varios ataques contra al menos cinco ciudades de Irán. Las primeras explosiones se escucharon en el centro de la capital iraní, Teherán, y las ciudades de Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah.

Tras la difusión del ataque, líderes y representantes de diversos países se han pronunciado a favor y en contra del ataque conjunto estadounidense e israelí.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Rusia

Los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán fueron condenados por Rusia, que los calificó como un acto de agresión planificado con anticipación y sostuvo que Teherán no realizó acciones que los provocaran.

“No deja lugar a dudas que se trata de un acto de agresión armada planificado y no provocado contra un Estado soberano e independiente, que es miembro de la ONU”, señaló el comunicado de Exteriores ruso.

En esa misma línea, Moscú exigió que se ponga fin a la escalada y las regresen las negociaciones diplomáticas.

“Rusia, como siempre, está dispuesta a facilitar la búsqueda de soluciones pacíficas basadas en el derecho internacional, el respeto mutuo y el equilibrio de intereses”, acotó el Kremlin en su comunicado.

Francia

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, señaló que la “escalada actual” en Oriente Medio es "peligrosa para todos". Asimismo, el mandatario pidió que los ataques cesen y una reunión con carácter de urgencia del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Asimismo, Macron manifestó que "desencadenamiento de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional" a través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter).

"La escalada actual es peligrosa para todos. Debe cesar. El régimen iraní debe comprender que ya no le queda otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a su programa nuclear y balístico, así como a sus acciones de desestabilización regional", indicó.

Le déclenchement de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationale.



Dans ce moment décisif, toutes les mesures sont prises pour la sécurité du territoire national et celle de nos compatriotes… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 28, 2026

España

El presidente de España, Pedro Sánchez, rechazó el ataque conjunto estadounidense e israelí debido a que "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil" y pidió "desescalada y diálogo".

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado también rechazó las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. "No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio", sentenció.

"Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional. Es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región", acotó Sánchez.

Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil.



Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2026

Hámas condena ataque

La operación militar lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán fue condenada por el grupo islamista Hamás, que afirmó que la “agresión sionista-americana constituye un ataque directo contra toda la región y un asalto contra su seguridad, la estabilidad y la soberanía”.

En un comunicado, la organización expresó su “solidaridad con la República Islámica de Irán” frente a los ataques y exhortó a los países árabes e islámicos a movilizarse en respaldo del país persa para frustrar la ofensiva.

Asimismo, sostuvo que los objetivos de la operación buscan “redibujar la región de acuerdo a las aspiraciones de la ocupación (israelí) para establecer el ‘Gran Israel’ a expensas de las tierras árabes e islámicas y los intereses de sus pueblos”.

Suiza

El Gobierno de Suiza expresó su “profunda preocupación” por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Además, instó a respetar el derecho internacional y proteger a la población civil.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el Ministerio de Asuntos Exteriores helvético señaló que “Suiza exige el pleno respeto del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas y el derecho humanitario”.

Asimismo, llamó a todas las partes a “actuar con la máxima contención” y precisó que la Embajada de Suiza en Irán permanece operativa y “a disposición de las partes implicadas”.

Arabia Saudita

La “brutal agresión” iraní contra los países del golfo Pérsico que albergan bases militares estadounidenses fue condenada “en los términos más enérgicos” por Arabia Saudita, en su primer pronunciamiento sobre la crisis regional, en el que no hizo mención de los bombardeos israelíes y estadounidenses en territorio iraní.

A través de un comunicado difundido en redes sociales por su Ministerio de Exteriores, el Gobierno de Riad denunció la “flagrante violación de la soberanía” de los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Bahréin, el Estado de Qatar, el Estado de Kuwait y el Reino Hachemita de Jordania, y expresó su “plena solidaridad y apoyo a los países hermanos” que han sido objeto de ataques.

Asimismo, aseguró que pondrá “todas sus capacidades” para respaldarlos en las medidas que adopten y advirtió sobre “las graves consecuencias de la continua violación de la soberanía de los países y de los principios del derecho internacional”.

Italia

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, señaló que contactará con "aliados y lideres claves en la región" para "apoyar cualquier iniciativa que pueda conducir a una distensión", tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán.

"En este momento particularmente difícil Italia reitera su apoyo a la población civil iraní, que con valentía continúa exigiendo el respeto de sus derechos civiles y políticos", señaló la mandataria en un comunicado.

De acuerdo con el comunicado, Meloni mantuvo esta mañana una reunión a través de una conferencia telefónica con parte de su Gobierno para evaluar la situación en Medio Oriente tras la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán y analizar la situación de los ciudadanos italianos en los países involucrados en la escalada.

Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló a través de sus redes sociales que su homólogo estadounidense, Donald Trump, "se equivoca" en atacar Irán con el apoyo de Israel. El mandatario pidió una reunión de la ONU para defender la paz mundial.

"Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy. Es la paz del mundo la causa común de la humanidad. La paz y la vida son los fundamentos de la existencia", manifestó Petro en su cuenta de X.

"Naciones Unidas impotente debe reunirse de inmediato y declarar que es la hora de la paz mundial. No pueden propagarse las armas nucleares y hay que destruirlas todas", acotó.

Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy.



Es la paz del mundo la causa común de la humanidad.



La paz y la vida son los fundamentos de la existencia.



Naciones Unidas impotente debe reunirse de inmediato y declarar que es la hora de la paz mundial.



No pueden… https://t.co/CARXiUJPXO — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 28, 2026

Brasil

El Gobierno de Brasil también condenó los ataques contra Irán y aseguró que la negociación es "el único camino viable para la paz" en Medio Oriente.

La “profunda preocupación” de Brasil por las acciones militares fue manifestada en un comunicado de su Cancillería, que destacó que estos hechos se produjeron en medio de un proceso de negociación entre las partes, una vía que el país ha defendido tradicionalmente como solución a las tensiones en Oriente Medio.

Del mismo modo, el Ejecutivo exhortó a los involucrados a respetar el derecho internacional y a actuar con la máxima contención, a fin de evitar una escalada de las hostilidades y asegurar la protección de civiles e infraestructuras civiles.

China

China mostró este sábado su "gran preocupación" tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, cuya "soberanía, seguridad e integridad territorial deben ser respetadas", y reclamó el "cese inmediato" de las operaciones militares para "mantener la paz y la estabilidad en Oriente Medio".

En un breve comunicado, un portavoz del Ministerio chino de Asuntos exteriores solicitó asimismo "prevenir un recrudecimiento aún mayor de las tensiones" y "reanudar el diálogo y las negociaciones".