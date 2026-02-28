Caos vehicular en La Molina: carga de pesado camión se volcó en plena avenida Javier Prado [VIDEO]

El tránsito estuvo restringido por varias horas. | Fuente: Difusión

Caos vehicular en La Molina. Enormes bloques de chatarra que eran transportados por un camión cayeron en plena avenida Javier Prado, a la altura del óvalo Monitor, bloqueando hasta dos carriles de la transitada vía.

En diálogo con RPP, Javier Ávalos, gerente de Seguridad Ciudadana y Vial de La Molina, informó que, debido al accidente, el tránsito en la avenida Javier Prado estuvo restringido por varias horas.

“Una imprudencia más de un conductor que, en forma indebida, se mete por la cuadra 47 de la avenida Javier Prado, justo por empezar, a la altura del óvalo Monitor. Este camión llevaba carga de material de reciclaje en cubos para poder ser reutilizados”, manifestó.

“Una mala maniobra ocasionó que se caiga la carga y el tractocamión, la parte de remolque, se caiga con el material. Esta carga no debe ser llevada en este tipo de remolques; tiene que ser llevada en camiones cerrados”, agregó.



Con ayuda de maquinaria pesada, retiraron la chatarra regada en la pista. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Desvío vehicular y retiro de la chatarra

El funcionario edil indicó que, debido a esta situación, se tuvo que desviar el tránsito a la altura de la cuadra 45 de la avenida Javier Prado, “donde está la vía elevada, para evitar cualquier conflicto”.

Javier Ávalos confirmó que, afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas mortales en este accidente, pese a que ocurrió en horas de la tarde del viernes, cuando había intenso movimiento de vehículos por la zona.

“Felizmente no ha habido lesionados, pero sí ha creado una gran congestión en nuestras arterias de acá”, sostuvo.

Un equipo de RPP llegó al lugar del accidente y constató que maquinaria pesada se encontraba retirando la chatarra regada en la pista.

