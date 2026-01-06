Funcionarios de Trump revelaron que Maduro y su esposa se golpearon la cabeza al intentar huir de fuerzas estadounidenses, según CNN

Funcionarios de la administración Trump informaron a legisladores estadounidenses que el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sufrieron lesiones en la cabeza al golpearse mientras intentaban escapar de las fuerzas especiales que los capturaron, según fuentes familiarizadas con la reunión citadas por CNN.



De acuerdo con estas fuentes, Maduro y Flores corrieron hacia una pesada puerta de acero en su complejo en Caracas, pero el marco bajo de la puerta provocó que se golpearan la cabeza durante la huida.

Miembros de la Delta Force los detuvieron posteriormente y les proporcionaron primeros auxilios antes de extraerlos del lugar.



La sesión informativa, que duró más de dos horas el lunes por la noche, fue liderada por el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto general Dan Caine, la secretaria de Justicia Pam Bondi y el director de la CIA John Ratcliffe.



De acuerdo a CNN, durante su comparecencia judicial el lunes en Nueva York, Maduro y Flores presentaron heridas visibles.

El abogado de Flores indicó al juez que su clienta había sufrido "lesiones significativas" en la captura, incluyendo posibles fracturas o moretones severos en las costillas, y solicitó evaluaciones médicas completas.

Reporteros en la sala observaron que Flores se balanceaba y mostraba vendajes en la cabeza, mientras Maduro tuvo dificultades para moverse. Sin embargo, funcionarios describieron la lesión en la cabeza de Flores como menor.

El operativo militar en Caracas

Los funcionarios también informaron que la operación involucró un intenso intercambio de fuego con fuerzas cubanas de reacción rápida cerca del complejo, lo que causó lesiones no mortales a algunos soldados estadounidenses por disparos y esquirlas; se espera su plena recuperación.

Casi 200 efectivos estadounidenses participaron en terreno en Caracas, según declaraciones de Hegseth.

Aunque no hay estimaciones precisas de bajas venezolanas o cubanas, el Gobierno de Cuba reportó 32 muertes entre sus militares y policías. El asesor Stephen Miller sugirió que la cifra podría ser superior, describiendo el enfrentamiento como una "intensa batalla".

Según CNN, los funcionarios enfatizaron ante los legisladores que la captura no constituyó una operación de cambio de régimen, ya que el Gobierno venezolano permanece en gran medida intacto bajo el liderazgo de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Fuentes de la cadena estadounidenses indicaron que Rubio ve a Rodríguez como una figura más pragmática con la que EE.UU. podría colaborar. En esa línea, indican que el secretario de Estado ha mantenido contactos con la chavista durante meses, con el objetivo de impulsar cambios de comportamiento en la nueva cabeza del régimen.