Adrián Villar continúa bajo custodia policial mientras se define si va a prisión preventiva

Adrián Villar permanece bajo custodia policial en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la Policía Nacional, en La Victoria, mientras se define si se le otorga o no prisión preventiva por el periodo de nueve meses, en el marco de la investigación por la muerte de Lizeth Marzano.

Durante la madrugada no se acercó ningún familiar de Villar a la sede policial. La última persona que visitó al joven de 21 años fue su abogado, César Pérez Escobar, quien integra el estudio de César Nakazaki, el cual asumió su defensa.

Pérez acompañó a Villar durante la audiencia de prisión preventiva la noche del último domingo, suspendida para dar un periodo de 24 horas a la defensa para obtener la documentación correspondiente al informe de la Unidad Técnica de la Policía.

Antes de ello, llegó a la Divpiat su padre, Rubén Villar, quien permaneció por una hora y se retiró sin dar declaraciones.

Padre de Francesca Montenegro niega encubrimiento

Por su parte, Francesca Montenegro fue abordada por la prensa tras asistir a una entrevista en un programa periodístico. Si bien no brindó declaraciones, su padre, el abogado Juan Montenegro, respondió a las interrogantes y reiteró que su familia no ha buscado encubrir los hechos.

"Nosotros no tenemos absolutamente nada que esconder. Las pruebas van saliendo, se van esclareciendo. Cuando vino a pedir ayuda este joven con su familia, el único abogado que le dijo qué tenía que hacer y entregarse fui yo. Eso también está reconocido por su posterior defensa", expresó.

Para este martes, desde las tres de la tarde, se espera la reanudación de la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar. Mientras tanto, el joven permanecerá en esta dependencia policial hasta conocerse la decisión del Poder Judicial.

Asimismo, mañana se tiene programada la citación a la periodista Marisel Linares, quien ha confirmado su asistencia de manera presencial a la Divpiat para rendir su versión respecto al caso.