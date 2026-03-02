Masiel Málaga anuncia el fin de su relación con Hernán Hinostroza: “Soltera luzco más guapa”

“Sí, ahora estoy soltera. Soltera luzco más guapa. Creo que a todas las mujeres les da eso. Soltamos cosas que de repente no son para uno, quizás”, dijo en un live de Tiktok la salsera Masiel Málaga.

Si bien sus seguidores no sabían si lo decía en serio debido a las especulaciones sobre el fin de su romance con Hernán ‘Churrito’ Hinostroza, en una de sus presentaciones el último fin de semana, hizo una pausa en su show para confimarlo.

“Él hacía conmigo lo que se le daba la gana, me mentía, me engañaba. Ahora que estoy soltera… Escuchen como estoy soltera y estoy triste con el corazón, ¿se nota? (...) ¿Qué chu*** voy a estar triste?”, dijo antes de seguir cantando.

La intérprete de Cuando se ama no dio detalles de por qué terminó su compromiso con Hernán Hinostroza. “Yo no voy a decir nada fuera de lugar, ni negativo. He pasado tantas cosas”, mencionó.

Los chats de Hernán Hinostroza que se filtraron

De acuerdo con el programa Q’Bochinche, la expareja de Jairo Concha, Débora Goytizolo, autorizó la difusión de los chats que habría mantenido con Hernán Hinostroza entre diciembre de 2025 y enero de este año.

Según los mensajes, el exfutbolista negaba estar en una relación, pese a que en su cuenta de Instagram ya había publicado fotos con Masiel Málaga.

“No estoy de novio, yo no miento… Solo estoy y soltero también”, se lee en uno de los chats de WhatsApp. En ese sentido, Débora aseguró que no tuvo nada con Hernán y solo le siguió la conversación para ver hasta dónde llegada.

“Nunca le he hecho caso… si le sigo el juego ahí, es para ver hasta dónde llegaba, ¿qué voy a querer con él?... es un mentiroso”, dijo en el programa de streaming.

Masiel Málaga eliminó sus fotos con Hernán Hinostroza donde anunciaba su compromiso.Fuente: IG: @masiel.malaga

¿Masiel Málaga perdonaría una infidelidad de Hernán Hinostroza?

Tras anunciar su compromiso con Hernán Hinostroza después de iniciar una relación de un mes, la salsera conversó con Edson Dávila para su podcast y fue consultada por los planes de matrimonio:

“No estamos apresurados en nada porque cada uno tiene sus proyectos y le dedicamos energía a eso. Además, tenemos una lista de prioridades, por ejemplo, yo soy mamá, tengo a mis hijos, uno es adolescente, y cada decisión la comparto con él porque es importante que sepa mis decisiones”, aclaró.

Si bien confesó estar enamorada del ‘Churrito’, consideró que no aceptaría una falta de respeto:

“Nunca. Nada me ha atado a alguien, es algo que no perdonaría. Él ha sido un bandido, no es que confíe en que haya cambiado, pero tampoco estoy para vigilar a nadie. Vivo una vida tranquila, tengo mis hijos, son mi prioridad y a los que debo de cuidar son a mis hijos”.