¿Habrá cambios para las medidas antinmigración de Donald Trump tras muerte de mujer en Minneapolis?

Lo ocurrido en Minneapolis “fue devastador y no puede volver a suceder”. Con estas palabras, la senadora republicana por Alaska, Lisa Murkowski, anunció su intención de impulsar “una investigación exhaustiva y objetiva” sobre la muerte de una mujer a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis.

El asesinato de Renee Goods ha concitado una ola de rechazo y renovados cuestionamientos al accionar de las fuerzas involucradas en las redadas migratorias de Donald Trump, ICE y la Patrulla Fronteriza (CBP).

Ese rechazo se manifiesta en las calles, con protestas en todo el país, y también en el Capitolio, donde tanto demócratas como republicanos han comenzado a buscar una forma de poner límites al accionar de estas dos fuerzas.

"La situación que tuvo lugar en Minnesota es una completa y total vergüenza y en los próximos días, tendremos conversaciones sobre una respuesta fuerte, contundente y adecuada por parte de los demócratas de la Cámara", anunció Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes.

La de Renee Goods es la quinta muerte que se produce en el marco de las violentas redadas migratorias con las que Trump pretende llevar a cabo la que ha calificado como la mayor deportación de la historia.