“Iceworm”: cuando los estadounidenses ocultaban una base militar bajo el hielo de Groenlandia

Misiles nucleares enterrados bajo los hielos eternos. Ese fue el faraónico proyecto de Estados Unidos durante la década de 1960. En pleno apogeo de la Guerra Fría, el ejército estadounidense imaginó “Iceworm”, una base militar subterránea secreta en Groenlandia.

La inmensa isla del círculo polar ha despertado la codicia de Estados Unidos durante décadas. Al afirmar estos últimos días que “necesita Groenlandia”, Donald Trump se inscribe en realidad en la más pura aplicación de la doctrina Monroe. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense no oculta su interés por la isla danesa, convertida en una “cuestión de seguridad nacional” por estar “rodeada de barcos rusos y chinos”.

Estos argumentos defensivos y de seguridad no son nuevos. Mencionados de forma “episódica” desde el siglo XIX, se arraigaron realmente durante la Segunda Guerra Mundial, según Nicolas Badalassi, profesor de Historia Contemporánea en Sciences Po Aix (Francia). Temiendo un avance alemán hasta Groenlandia, los estadounidenses “comenzaron a tomarse en serio la idea de que este territorio pudiera estar bajo dominio estadounidense”, explica el investigador.

Pero tuvieron que esperar a la formación de la OTAN en 1949 para que Dinamarca les autorizara finalmente a ocuparla de forma permanente. Una oportunidad que aprovecharon para sentar las bases del proyecto “Iceworm”, sacado directamente de las mejores novelas de espionaje.

Gusano de hielo

A finales de la década de 1950, el terror rojo inspirado en Estados Unidos por el régimen soviético de la URSS seguía siendo fuerte. Por entonces, cualquier medio era bueno para llevar la delantera. Los estadounidenses, dueños del átomo desde la Segunda Guerra Mundial, perdieron la ventaja disuasoria de las armas nucleares cuando los rusos lograron dotarse de ellas. Además, el continente americano estaba demasiado lejos de Rusia para el alcance de los misiles balísticos de la época. Groenlandia parecía el puesto avanzado ideal.

Así nace el proyecto “Iceworm”, literalmente “gusano de hielo”. En apariencia, la idea es muy sencilla. Estados Unidos se propone nada más y nada menos que excavar una gigantesca red de túneles bajo la capa de hielo de Groenlandia. Estos túneles, conectados entre sí por una extensa red ferroviaria, conducirían a diferentes silos repartidos por la inmensa isla helada.

Dentro de cada silo, misiles con ojivas nucleares, todos listos para su uso y apuntando a la URSS. Los túneles estaban destinados a albergar cerca de 600 de estos misiles y a transportarlos entre cada silo en caso de ataque. La red de túneles podía ampliarse y remodelarse con el tiempo y según las necesidades. El objetivo final era crear más de 2.000 posibles emplazamientos de lanzamiento interconectados y repartidos por toda Groenlandia. Un proyecto cuya desmesura está a la altura de las iniciativas militares de Estados Unidos durante la Guerra Fría, como el proyecto MK Ultra o la Iniciativa de Defensa Estratégica de los años 80, rebautizada como Star Wars.

A finales de los años 50, cuando comienza “Iceworm”, la guerra de Corea aún está fresca en la memoria. “Entendida por los estadounidenses como el ensayo general de la Tercera Guerra Mundial”, esta guerra habría servido a los soviéticos para “ganar experiencia” y ahora se teme que “ataquen al resto del mundo liberal, capitalista y occidental”, señala Nicolas Badalassi. “Estados Unidos redobla sus esfuerzos”.

Pero ante la amenaza soviética, los estadounidenses quieren trabajar en silencio. Enterrada bajo el hielo polar, “Iceworm” debe llevarse a cabo sin hacer ruido. Ni los enemigos ni los aliados deben estar informados. Por ello, las actividades de Estados Unidos en Groenlandia no son, oficialmente, más que investigaciones científicas.

Groenlandia pertenece a Dinamarca. Fuente: Europa Press

Fachada científica

“Cuando se está cerca del círculo polar, no se habla de militarización, sino de investigación”, insiste Nicolas Badalassi. “Se trata de no provocar a la URSS y de no crear situaciones propicias para el espionaje”. Por lo tanto, las ambiciones militares se mantienen en secreto. Para ello, Estados Unidos comienza a construir, en 1959, el Camp Century. Oficialmente un centro de investigación científica, en realidad permite al ejército sentar las bases de la operación “Iceworm”.

Situada al noroeste del casquete glaciar, la faceta científica del proyecto tiene una gran repercusión mediática. Una forma de dar una impresión de transparencia. Ya en agosto de 1959, el semanario Sunday Star revela la construcción de la base. Uno tras otro, los medios de comunicación estadounidenses se apresuran a visitar el lugar, donde son recibidos cordialmente por los científicos y el ejército. Camp Century se presenta como una ciudad en miniatura, construida bajo la capa de hielo, cuyo objetivo es “desarrollar modos de vida viables en el entorno polar”, según escribe el New York Times en 1961.

Para colmo de lo espectacular, los ingenieros del ejército se pusieron manos a la obra para desarrollar un reactor nuclear, también subterráneo, capaz de impedir que el hielo se volviera a formar y, al mismo tiempo, generar suficiente energía para abastecer a toda la base. El diario australiano The Age señalaba en 1960 que los túneles de este “pueblo atómico” albergaban habitaciones y pasillos similares “a los de una casa normal”. La prensa estaba entonces lejos de sospechar que esos túneles, excavados con el pretexto de realizar experimentos científicos, estaban destinados en realidad a convertirse en los primeros eslabones del laberinto “Iceworm”.

Sin embargo, víctima de su propia ambición, el proyecto cae rápidamente en desuso. “Los estadounidenses se dieron cuenta muy pronto de que el hielo era demasiado inestable, que era técnicamente imposible y demasiado peligroso”. Y con razón, ya que las temperaturas polares hacían imposible la perforación de túneles. El hielo, ya de por sí muy difícil de perforar, se vuelve a formar a una velocidad que desafía cualquier instalación subterránea a gran escala. Si a esto le sumamos el almacenamiento de cientos de bombas atómicas, la catástrofe es inevitable.

Además, en su carrera armamentística, Estados Unidos “no puso todos los huevos en la misma canasta”, subraya Nicolas Badalassi. Y una de sus apuestas dio sus frutos. “El desarrollo de los submarinos nucleares contribuyó a acelerar el fin del proyecto Iceworm”, añade el investigador. Los militares se dan cuenta, especialmente “a partir de 1958-1959, de que es mucho más fácil y mucho menos costoso colocar las bombas atómicas directamente en un submarino nuclear, pasar por debajo del hielo y disparar” desde esa posición.

Sin embargo, “Iceworm” no es abandonada de inmediato. Los estadounidenses perseveraron durante algunos años, pero a mediados de la década de 1960 decidieron detener definitivamente el proyecto. Dejaron atrás algunos túneles y los restos de su complejo militar y científico. Solo treinta años más tarde, el mundo se enteró, para sorpresa general, de la existencia de “Iceworm”.

Consecuencias medioambientales

Tras la caída del muro de Berlín en 1989, la Guerra Fría llegó gradualmente a su fin. A lo largo de la década de 1990, el gran público descubrió las diferentes operaciones secretas llevadas a cabo por numerosos países. En 1997, el proyecto “Iceworm” salió a la luz gracias al Instituto Danés de Estudios Internacionales, a través a documentos desclasificados de Estados Unidos.

Otros estudios publicados desde entonces insisten en el secreto establecido y parcialmente mantenido en torno a las operaciones militares estadounidenses en Groenlandia durante la Guerra Fría. Pero uno de ellos también señaló los importantes riesgos medioambientales que supuso la retirada precipitada del emplazamiento en la década de 1960.

“La base y sus residuos fueron abandonados con un desmantelamiento mínimo en 1967, partiendo del principio de que quedarían preservados para siempre por la acumulación perpetua de nieve”, detalla el artículo publicado en 2016 en la revista Geophysical Research Letters. Según las simulaciones de los investigadores, el deshielo de Groenlandia, agravado por el calentamiento global, podría hacer que algunos restos del Camp Century y los residuos abandonados en el lugar resurgieran gradualmente durante el próximo siglo.

Entre las sustancias nocivas abandonadas, las aguas residuales, el combustible, pero también los materiales radiactivos, en particular el “líquido refrigerante para el generador nuclear portátil”, podrían acabar al aire libre o ser transportados hasta la costa.

Concebido en pleno apogeo de la Guerra Fría e impulsado por la ambición de Estados Unidos, el proyecto “Iceworm” ilustra así “la especie de arrogancia de la época de los años sesenta”, según Pierre Grosser, historiador especialista en la Guerra Fría. “Muestra claramente tanto un voluntarismo como la impresión de que se puede dominar el entorno y que no hay que preocuparse por el medio ambiente”.

Hoy, entre su subsuelo rico en materias primas y su estratégica ubicación geográfica en el Ártico, Groenlandia vuelve a estar en el punto de mira de Donald Trump.