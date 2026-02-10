Fernando Rospigliosi dice que no cerrará el despacho de José Jerí en el Congreso: "Yo no puedo intervenir"

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, en declaraciones a la prensa brindadas este martes, indicó que no puede cerrar el despacho legislativo de José Jerí, oficina que sigue en funcionamiento pese a que este se desempeña como presidente de la República.

"Yo no puedo intervenir en un despacho. O sea, hay una confusión enorme sobre las labores del presidente del Congreso. Yo no puedo despedir, mover, sacar a ningún trabajador de ningún congresista, solamente de mi despacho. Entonces, yo no puedo decir ‘salga usted, váyase, venga’, no, es el despacho del señor Jerí", sostuvo.

El titular del Legislativo enfatizó que la única forma de cerrar dicho despacho es que el propio Jerí Oré decidiera despedir a sus trabajadores.

"Si él decidiera despedir a todos y cerrar su despacho, estaría muy bien, podría hacerlo. Pero yo no puedo hacerlo. O sea, hay confusión entre lo que hace el presidente del Congreso y el presidente de la República", remarcó.

En ese sentido, Rospigliosi Capurro enfatizó que el actual mandatario sigue siendo congresista, porque dicho cargo "es irrenunciable".

"El congresista Jerí no ha dejado de ser congresista porque el cargo es irrenunciable. Desde el señor Paniagua, que ocupó la Presidencia siendo congresista mantuvo su despacho. A menos que el señor Jerí saque a sus trabajadores, nosotros no podemos hacerlo porque él sigue siendo congresista a pesar de que ocupa la Presidencia de la República”, indicó.

Finalmente, dijo que le parece "contradictorio" que, según dijo, los parlamentarios que quieren "vacar" al jefe de Estado quieran, a la vez, cerrar su despacho en el Legislativo.

"Me parece un poco contradictorio, porque las mismas personas que quieren cerrar el despacho de Jerí quieren sacarlo del Congreso, con lo cual él volvería al Congreso. Él no ha dejado de ser congresista, él está ocupando la Presidencia. Entonces, quieren vacarlo apresuradamente, ahorita, antes de que se inicie la legislatura ordinaria. Entonces, no entiendo muy bien esto, como quieren sacarlo de la Presidencia y retornarlo al Congreso y, a la vez, quieren cerrar el despacho del congresista”, destacó.

Norma Yarrow presentó oficio solicitando el cierre del despacho congresal de Jerí

Las declaraciones del presidente del Congreso se dan luego de que ayer, lunes, la parlamentaria Norma Yarrow (Renovación Popular) presentara un oficio dirigido a Rospigliosi solicitándole el cierre del despacho legislativo de Jerí.

En ese sentido, la congresista indicó que mantener abierta dicha oficina representa "un gasto innecesario que contradice la austeridad y el uso responsable de los recursos" del Estado.

Jerí Oré “desempeña actualmente funciones como jefe de Estado y, por lo tanto, cuenta con la infraestructura, personal y recursos correspondientes al Despacho Presidencial. La continuidad de su oficina congresal implica un gasto adicional al erario nacional que no se encuentra debidamente justificado ni resulta acorde con los principios de austeridad, eficiencia y uso responsable de los recursos públicos”, señala el oficio.

Asimismo, Yarrow Lumbreras pidió que “se ordene el lacrado y resguardo administrativo de dicha oficina, evitando así la continuidad de gastos innecesarios para el Estado”.

📌He enviado un oficio al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi @Frospigliosi, solicitando el cierre del despacho congresal de José Jerí @josejeriore. Un gasto innecesario que contradice la austeridad y el uso responsable de los recursos públicos. pic.twitter.com/0LJOccX0OX — Norma Yarrow (@NormaYarrowL) February 9, 2026

Cabe destacar que la solicitud de la congresista fue remitida luego de que un reportaje de Willax revelara que la oficina parlamentaria de Jerí continúa funcionando con siete trabajadores, dos asesores, dos técnicos, un asistente, un auxiliar y un coordinador, y que, solo en diciembre pasado, la planilla alcanzó 48.158,10 soles, sumando un total de 144.474 soles entre octubre y diciembre, es decir, cuando ya había asumido la Presidencia de la República.