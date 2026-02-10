Enviado especial de León XIV sobre su eventual llegada al país: “Los peruanos saben muy bien acoger a su santo padre”

El cardenal Michel Czerny, enviado especial del papa León XIV, llegó a Chiclayo para participar de la 34.ª Jornada Mundial del Enfermo. | Fuente: RPP / EFE

El cardenal Michel Czerny, enviado especial del papa León XIV, llegó a Chiclayo para participar de la 34.ª Jornada Mundial del Enfermo que se celebra en la ciudad norteña desde el pasado 10 de febrero.

“Estoy muy afortunado porque, como enviado especial del papa, le he dicho de recoger todo el amor, el afecto y todo el entusiasmo del pueblo para su pastor. Y eso es una gran alegría y esta es la alegría que voy a compartir con él. Él va a ser muy, muy contento”, dijo en RPP.

Asimismo, el también prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, recordó que el pontífice menciona a Chiclayo en sus intervenciones en Roma.

“Es cierto, habla de Chiclayo, pero no quiero exagerar porque hay tantas otras diócesis que él tiene que hablar también. Entonces, no vamos a exagerar, pero sí es cierto que de vez en cuando menciona a Chiclayo”, indicó.

Además, Czerny se refirió a la eventual llegada del papa al Perú. “No tengo que decir nada porque estoy seguro que los peruanos saben muy bien acoger a su santo padre”, sostuvo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

La eventual llegada de León XIV al Perú

El pasado miércoles, 4 de febrero, el monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana señaló que entre noviembre y diciembre “al 80 %” el pontífice podría visitar el país.

“Cuando mencionamos y le invitamos reiteradamente, él también nos dijo algo muy importante: ‘cuánto quisiera ya estar en el Perú’, porque ama el Perú. Está ansioso, sonreía en su rostro cuando le hablamos del tema y nos dijo claramente que es muy probable que, en el mes de noviembre, máximo la primera semana de diciembre. Pero ahí está la fecha, al 80 %. ¿Saben por qué le digo al 80%? Porque es toda una estructura que se mueve. Hay un dicasterio que prepara la visita, tiene que pasar por ese dicasterio, responder a los países”, señaló.

“[…] Ya está hecha la invitación de parte de la Presidencia y de parte de la Conferencia, falta que los encargados lo presenten y lo organicen. De corazón, el papa me dijo al 80 %. […] Entre noviembre y diciembre, el papa de corazón desea visitar el Perú”, acotó.

El monseñor brindó estas declaraciones tras la visita ad limina de los 46 obispos peruanos al Vaticano, donde se reunieron con el pontífice. Durante su estadía en la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Peruana donó un mosaico dedicado a la Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima, que fueron instalados en los Jardines Vaticanos en una ceremonia presidida por León XIV.