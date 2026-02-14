¿El papa León XIV votará en las próximas elecciones generales 2026? Esto es lo que se sabe

Robert Prevost, antes de convertido en papa, fue nombrado obispo de la Diócesis de Chiclayo, cargo que ocupó desde el 2015 hasta el 2023. | Fuente: EFE / Andina

El próximo 12 de abril, se celebrarán las elecciones generales 2026. Un total de 1 210 813 peruanos que viven en el extranjero están habilitados para votar en los próximos comicios, de los cuales, según el Padrón Electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 123 185 se encuentran en Italia.

El papa León XIV cuenta con DNI peruano, por lo cual está habilitado para sufragar en las próximas votaciones. Sin embargo, ¿acudirá a las urnas? En diálogo con La Rotativa del Aire, Sergio Mora, periodista de RPP en Roma, relató que recientemente el santo padre renovó su documento de identidad; no obstante, colocó como su domicilio su dirección en Chiclayo, lo que no le permitirá emitir su voto en Italia.

“El papa tiene su DNI peruano que ha sido renovado, pero en el DNI el papa quiso poner su dirección en Chiclayo. Entonces, el hecho que haya puesto su dirección en Chiclayo no le va a permitir votar aquí en Italia. […] No le permitirá votar aquí en Italia y tampoco, digamos, difícilmente cambiaría. Además, a estas alturas ya no se podría, difícilmente cambiaría esta dirección”, señaló Mora.

Asimismo, el periodista vaticanista recalcó que, tras convertirse en pontífice, León XIV debe cumplir con un protocolo muy rígido cada vez que quiera salir del Vaticano, por lo que ello tampoco haría posible que viaje a Chiclayo para emitir su voto. Además, destaco que el papa tiene más de 70 años, por lo que, según las leyes peruanas, no está obligado a sufragar.

“Basta pensar que un papa no puede bajar al bar aquí abajo del Vaticano y tomarse un café. La vida de él entra en un esquema muy rígido de protocolo, etc. Entonces, el papa no pudiendo vivir en Perú, pero teniendo esa relación de corazón con Perú y con los peruanos, quiso que en su documento figurara la dirección de Perú. No podrá votar, aunque por tener más de 70 años, ya podría no hacerlo”, enfatizó.

Como se recuerda, el pontífice fue misionero durante más de 20 años en el país. Durante su estancia en el Perú, fue nombrado obispo de la Diócesis de Chiclayo, cargo que ocupó desde el 2015 hasta el 2023, año en el que fue convocado a Roma por su antecesor Francisco para convertirse en Prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

El 8 de mayo del 2025, ya convertido en cardenal, Robert Francis Prevost fue nombrado papa y adoptó el nombre de León XIV. Durante su primer mensaje como pontífice, recordó su pasó por el país y la Diócesis de Chiclayo.

“Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular, a mi querida Diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo", dijo durante su mensaje en el balcón de la basílica de San Pedro.

León XIV

¿León XIV visitará el Perú en el 2026?

El pasado miércoles, 4 de febrero, el monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, señaló en conferencia de prensa que entre noviembre y diciembre al 80 % el pontífice visitaría el Perú, como ya lo había anunciado previamente en declaraciones exclusivas a RPP.

“Cuando mencionamos y le invitamos reiteradamente, él también nos dijo algo muy importante: ‘cuánto quisiera ya estar en el Perú’, porque ama el Perú. Está ansioso, sonreía en su rostro cuando le hablamos del tema y nos dijo claramente que es muy probable que, en el mes de noviembre, máximo la primera semana de diciembre. Pero ahí está la fecha, al 80 %. ¿Saben por qué le digo al 80%? Porque es toda una estructura que se mueve. Hay un dicasterio que prepara la visita, tiene que pasar por ese dicasterio, responder a los países”, señaló.

“[…] Ya está hecha la invitación de parte de la Presidencia y de parte de la Conferencia, falta que los encargados lo presenten y lo organicen. De corazón, el papa me dijo al 80 %. […] Entre noviembre y diciembre, el papa de corazón desea visitar el Perú”, acotó.

Como se recuerda, durante el mes de enero, los 46 obispos peruanos viajaron al Vaticano en el marco de la visita ad limina. Durante su estadía en la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Peruana donó un mosaico dedicado a la Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima, que fueron instalados en los Jardines Vaticanos en una ceremonia presidida por León XIV.







¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis