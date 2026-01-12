Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

El papa León XIV se reunió con María Corina Machado en El Vaticano

El papa recibe a María Corina Machado
El papa recibe a María Corina Machado | Fuente: EFE | Fotógrafo: Simone Risoluti/Dicasterio para la Comunicaci󮠤el Vaticano
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La reunión de la Premio Nobel de la Paz y el papa León XIV fue anunciada en el boletín con la agenda del papa durante la mañana, pero como es habitual no se dieron más detalles.

El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

La reunión de Machado y el papa fue anunciada en el boletín con la agenda del papa durante la mañana, pero como es habitual no se dieron más detalles.

El papa León XIV pidió el último viernes durante su discurso al cuerpo diplomático que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de "intereses partidistas".

Vaticano habría negociado un asilo para Maduro

El Vaticano ha seguido con atención la situación en Venezuela y el diario The Washington Post publicó el pasado 9 de enero que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses.

El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Nicolás Maduro.

El papa León XIV recibe a la líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado, este lunes en el Vaticano.
El papa León XIV recibe a la líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado, este lunes en el Vaticano. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Simone Risoluti/Dicasterio para la Comunicaci󮠤el Vaticano
Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
León XIV María Corina Machado papa león xiv Vaticano

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA