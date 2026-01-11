Ernesto Álvarez: "El Gobierno está convencido de que necesita ser aliado de Estados Unidos"

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se pronunció respecto a las actuales relaciones de nuestro país con Estados Unidos (EE.UU.), en medio de las tensiones internacionales tras la intervención militar norteamericana en Caracas, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En entrevista con Correo, el titular de la PCM indicó que el Ejecutivo tiene la firme convicción de la conveniencia de mantenerse como aliado del gobierno de Donald Trump.

"El Gobierno está convencido de que necesita ser aliado de EE.UU. porque se requiere una gran cantidad de inversión y cerrar las brechas tecnológicas, y no lo vamos a poder hacer con los actuales recursos del país. El Perú tiene que ser un aliado estratégico de EE.UU. porque eso nos beneficia comercial y tecnológicamente", señaló Álvarez.

Asimismo, destacó que las coordinaciones para que el Perú sea formalmente reconocido como aliado principal principal de EE.UU. no miembro de la OTAN van avanzando de manera óptima y reiteró una próxima visita a nuestro país de Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano.

"[Las coordinaciones] están en un nivel óptimo. El canciller tuvo ya una visita en Washington. El secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, posiblemente venga al Perú. Ya está por colocarse una fecha, de pronto ya existe una fecha [gestionada por Cancillería]. La ruta es esa. El presidente ha tenido conversaciones telefónicas con él, asistido por el canciller, y es uno de los objetivos más importantes del Perú", afirmó.

Cabe resaltar que el canciller Hugo de Zela, en una entrevista con RPP del pasado 13 de diciembre, estimó que la llegada de Rubio podría darse entre febrero y marzo próximos.

Cancillería no descarta "una segunda intervención militar" de EE.UU. en Venezuela

Por otro lado, consultado respecto a si hubo un acercamiento entre Torre Tagle y el actual Gobierno venezolano para abordar el tema de los dos peruanos detenidos por el régimen chavista, el premier dijo que las gestiones se están dando "en bajo nivel", porque aún no se puede descartar una segunda intervención militar de EE.UU. en el país bolivariano.

"Las gestiones, por el momento, son de bajo nivel porque son casos puntuales. A nivel de cancillerías, todavía no hay una apertura porque se está a la espera de que Estados Unidos defina las condiciones por las cuales va a mantener cierto nivel de intervención política y comercial en Venezuela", señaló.

"La Cancillería peruana tiene que ser muy prudente porque en cualquier momento podría haber un retroceso y una segunda intervención militar", afirmó.

Vale destacar que el presidente José Jerí, en una reciente entrevista concedida a CNN, se mostró de acuerdo con la intervención militar de Washington en Venezuela.

"Era una medida necesaria, que si bien es cierto, rompe el derecho internacional temporalmente, hay cosas que tienen que hacerse y más cuando también la implicancia es fuera del país", indicó.