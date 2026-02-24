‘El Mencho’: el capo narco más buscado del mundo y el líder de una sangrienta organización [PERFIL]

Uno de los más buscados del mundo y el jefe de una sanguinaria organización criminal mexicana. Esas eran las cartas de presentación de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes (59), mejor conocido como ‘El Mencho’, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El máximo líder del CJNG fue abatido este domingo durante un operativo ejecutado en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, en el oeste de México.

La operación se llevó a cabo gracias a información recopilada por las agencias de inteligencia y a datos complementarios proporcionados por Estados Unidos, un país que, a través de la DEA, ofrecía una recompensan de hasta 15 millones de dólares por su captura.

Pero ¿quién fue ‘El Mencho’ y cómo se convirtió en uno de los narcos más temidos y buscados del mundo?

Fotografía de Puerto Vallarte, en el estado de Jalisco, tras la ola de violencia que se desató ante la muerte de 'El Mencho'. Fuente: EFE

La infancia de 'El Mencho' y su corta travesía en EE.UU.

Nacido el 17 de julio de 1966 en Aguililla (Michoacán), Rubén Oseguera creció en una familia de escasos recursos que se dedicaba al cultivo de paltas en esta zona rural, según información del portal mexicano Milenio.

Aunque se desconocen los datos oficiales sobre cuándo dejó su natal Aguililla, un joven e indocumentado ‘El Mencho’ cruzó la frontera con Estados Unidos en la búsqueda de un mejor futuro, en la década de 1980. Pero su ‘sueño americano’ no duró mucho por su vinculación a la pandilla ‘Los Norteños’, pues fue capturado por tráfico de drogas en Sacramento, California, en 1992.

Por este delito purgó tres años de prisión en el Centro Correccional Big Spring, en Texas, antes de ser deportado a México.

Consolidación en el mundo del crimen

A su regreso a México, en los años 90, Oseguera Cervantes integró las filas de la policía en los municipios de Cabo Corrientes y Tomatatlán, en Jalisco. A sus 30 años, y pese a ser una fuerza del orden público, fue vinculándose al narcotraficante Armando Valencia Cornelio, entonces jefe del extinto Cartel del Milenio, de acuerdo con información del centro de estudios Insight Crime.

Durante la década de los 90, Rubén Nemesio se desempeñó como sicario y guardia de los jefes del cartel, que tenía una estrecha alianza con el Cartel de Sinaloa.

Después la fragmentación del Cartel del Milenio por la lucha entre carteles, ‘El Mencho lideró la consolidación del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a inicios de 2010, con la consigna de contrarrestar el poder de ‘Los Zetas’ en Jalisco, por lo que en sus comienzos eran apodados ‘Los Mata Zetas’.

México enfrenta una escalada de violencia, con incendios y bloqueos, en al menos 16 de sus 32 estados, tras el abatimiento de uno de los capos más buscados.Fuente: EFE

A sangre y balas: la extensión del Cartel Jalisco Nueva Generación

Bajo el liderazgo de Oseguera Cervantes, el CJNG se extendió rápidamente a costa de sangre y fuego por todo el territorio mexicano hasta consolidar las rutas internacionales, a través de redes en Oceanía y China, para el tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos.

El líder narco fortaleció la su organización con la venta de estupefacientes y con el uso extremo de la violencia. Y es que el CJNG ha sido señalado de estar detrás de masacres, emboscadas a autoridades y bloqueos coordinados en distintas zonas del país.

Según datos de la Fiscalía General de México (FGR), el CJNG tiene presencia en 29 de los 32 estados mexicanos, y es responsable del 25% de las muertes violentas del país. Ciertos reportes de la DEA calculan la fortuna del cartel en 20 mil millones de dólares.

Uno de los episodios más sangrientos atribuidos a ‘El Mencho’ se remonta a un atentado que tomó lugar, en junio de 2020, contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García. Esa vez, un comando armado emboscó el vehículo del secretario en una de las principales avenidas de la ciudad, dejando un saldo de varios muertos y heridos.

También se le sindican otros ataques contra fuerzas federales y estatales en Jalisco y Michoacán, entre ellos el derribo de un helicóptero militar en 2015.

A Rubén Oseguera se le atribuye el asesinato de Juan Luis Lagunas Rosales (17), conocido como el ‘El Pirata de Culiacán’ y con popularidad en las redes sociales por sus excesos. Pero una frase contra el capo narco sellaría su fin.

“’El Mencho’ a mí me pela la v…”, dijo en un video difundidos en redes, sin saber que el 18 de diciembre de 2017 sería asesinado dentro del bar Mentados Cántaros, en Zapopan (Jalisco), por supuestos sicarios ligados al CJNG.

La organización criminal ha sido vinculada con el supuesto centro de exterminio instalado en el rancho Izaguirre, en Jalisco, hallado en marzo de 2025.

'El Mencho': el objetivo de EE.UU. y México

Desde el año 2010, las acciones de ‘El Mencho’ lo convirtieron en una figura conocida por las autoridades mexicanas y estadounidenses, quienes ofrecían entre 1,7 millones y 15 millones de dólares por información que facilitara su detención.

En su retorno a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y su Administración agregaron al CJNG a la lista de organizaciones criminales consideradas terroristas.

Pese a los múltiples operativos de búsqueda y los rumores de problemas de salud, ‘El Mencho’ logró eludir a las autoridades y mantenerse al margen hasta este domingo, 22 de febrero, día en que fue abatido por fuerzas militares mexicanas.

Durante el operativo, el personal militar respondió a los ataques de los criminales, lo que resultó en la muerte de cuatro integrantes del CJNG en el lugar, y otras tres personas que resultaron gravemente heridas y fallecieron durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.

La muerte de Oseguera Cervantes es un no de los golpes más duros al narcotráfico en México, similar a la captura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en 2016. Pero deja interrogantes sobre un posible incremento de la violencia por el eventual enfrentamiento por el poder en el CJNG.

Imagen del 16 de Octubre de 2018 que muestra un cartel ofreciendo recompensa por información que conduzca a la captura de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho” .Fuente: EFE