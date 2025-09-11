Últimas Noticias
Jueves 11 de agosto | "Traten a los demás como quieren que ellos los traten"
Ministro Malavar dice que fue metáfora su expresión “extrañamos a nuestros delincuentes"
El periodismo en la mira: autoridades buscan intervenir al derecho de informar
Marco Rubio advierte que EE.UU. responderá a "caza de brujas" contra Bolsonaro: Brasil responde que no se intimidará ante amenazas

Jair Bolsonaro es uno de los líderes aliados de Donald Trump en América Latina.
Agencia EFE

por Agencia EFE

Bolsonaro fue condenado este jueves por la Corte Suprema a 27 años y tres meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este jueves que su país responderá a la condena contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intentar revertir el orden democrático, un fallo que calificó de "caza de brujas".

"Continúa la persecución política liderada por Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro", denunció Rubio tras conocerse la condena.

"Estados Unidos responderá en consecuencia a esta caza de brujas", agregó sin ofrecer más detalles.

El Gobierno de de Brasil respondió a la advertencia de Rubio indicando que no se "intimidará" por las "amenazas" vertidas por el secretario de Estado estadounidense. 

Trump sorprendido por sentencia contra Bolsonaro

Previamente, en declaraciones a la prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró "sorprendido" por la condena y defendió a Bolsonaro, uno de sus aliados en el extranjero, como un "buen hombre".

Trump impuso semanas atrás un arancel del 50 % sobre la mayoría de productos brasileños exportados a Estados Unidos en represalia por el proceso contra Bolsonaro, una medida rechazada por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

La Administración estadounidense sancionó además y prohibió la entrada al país al juez Alexandre de Moraes, instructor del caso Bolsonaro, a quien acusa de llevar a cabo una "caza de brujas".

Bolsonaro fue condenado este jueves por la Corte Suprema a 27 años y tres meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder progresista fue investido finalmente el 1 de enero de 2023 y, una semana después, miles de activistas de ultraderecha asaltaron con violencia las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema. 

