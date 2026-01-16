Últimas Noticias
María Corina Machado expresó a Donald Trump su deseo de regresar a Venezuela "lo antes posible"

Fotografía tomada a través de rastreo de redes que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando junto a la líder opositora venezolana María Corina Machado este jueves, en Washington (EE.UU). | Fuente: EFE | Fotógrafo: RASTREO DE REDES
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, reveló este viernes que durante la reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, le trasladó su deseo de regresar a Venezuela "lo antes posible".

"Por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible, y lo haré. Evidentemente discutimos todo lo que ello implica", expresó en una rueda de prensa en Washington.

Machado salió de Venezuela en diciembre pasado para recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz tras un año viviendo en la clandestinidad para evitar su detención.

La líder opositora mantuvo el jueves un almuerzo privado con Trump en la Casa Blanca, el primer encuentro entre ambos, que se produjo menos de dos semanas después del operativo estadounidense para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

Durante la reunión, Machado, quien hasta ahora ha sido excluida por Trump del proceso de transición, entregó al líder estadounidense la medalla del Nobel de la Paz, un galardón deseado por el mandatario, como "gratitud" por su postura sobre Venezuela.

La líder opositora no quiso dar detalles de la conversación que tuvo con Trump, pero afirmó que el mandatario estadounidense está comprometido con su causa.

"Ahora nos enfrentamos a un proceso muy complejo y delicado, y como venezolanos, estamos profundamente agradecidos con el presidente Trump, su equipo, su Administración y el pueblo de los Estados Unidos, porque se necesitó mucho coraje para hacer lo que hizo", dijo Machado en la rueda de prensa.

Machado agregó que su mensaje para el pueblo venezolano es que "Venezuela será libre, y eso se logrará con el apoyo del pueblo de Estados Unidos y del presidente Donald Trump".

María Corina Machado Donald Trump Venezuela Estados Unidos EE.UU.

