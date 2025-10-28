OIM se prepara para ola de desplazamientos ante la llegada del huracán Melissa a Jamaica

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) prepara su respuesta humanitaria para hacer frente a la "destrucción generalizada" y la ola de desplazamientos que se esperan tras el paso del huracán Melissa por Jamaica, informó la organización en un comunicado.

Ante el alto riesgo de inundaciones, desprendimientos de tierra y cortes de luz, el Gobierno de Jamaica pidió ayuda a la ONU y otros socios internacionales para reforzar su preparación ante la emergencia.

"El huracán Melissa supone una grave amenaza para Jamaica. Es probable que muchas personas tengan que dejar sus hogares y necesiten urgentemente refugio y asistencia", advirtió la responsable en funciones de la oficina de la OIM en Jamaica, Natasha Greaves.

ONU señala que el huracán Melissa puede dejar precipitaciones de entre 350 y 750 milímetros

La agencia de migraciones de la ONU recordó que el huracán Melissa, de categoría 5, podría llevar a la isla caribeña vientos "catastróficos" y dejar precipitaciones de entre 350 y 750 milímetros durante dos o tres días.

Para prepararse ante la llegada del huracán, la OIM está mandando suministros de ayuda humanitaria en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) desde Barbados, el centro logístico de la OIM en el Caribe, hacia la capital jamaicana, Kingston.

Los suministros incluyen lámparas solares, kits de higiene, mantas, almohadas, colchones inflables, tiendas de campaña, cuerdas, lonas y generadores.

La OIM también mandará a Jamaica a su personal del Caribe, que trabajará conjuntamente con el equipo de la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencias por Desastres y con las autoridades locales.