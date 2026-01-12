Régimen chavista anuncia "nuevas excarcelaciones": ¿cuál es la situación de presos políticos no liberados?

Andreína Baduel, coordinadora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela, añadió que hay más de mil presos políticos en el país latinoamericano y dijo que los excarcelados del régimen chavista tienen prohibido salir del país.

"Es oportuno recordar que en Venezuela hay más de mil presos políticos y por ello la lucha continúa. Así como también es oportuno destacar que no son totalmente libres las personas que están siendo excarceladas, porque salen con medidas restrictivas de su libertad, tienen mucha prohibición de declaración a los medios, prohibición de salida del país y un régimen de presentación, lo que significa que el drama no ha terminado ni para quienes son encarcelados ni mucho menos para quienes siguen cautivos", aseguró en Ampliación de Noticias de RPP.

Su pronunciamiento ocurrió luego del anuncio del gobierno venezolano sobre 116 "nuevas excarcelaciones" de personas que vinculó con “hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación”.

Además, la ONG Foro Penal informó que fueron liberadores 24 presos políticos en donde se encuentra Rosa Carolina Chirinos Zambrano, esposa de Renzo Huamanchumo Castillo, peruano que salió libre tras pasar alrededor de 10 meses en prisión, acusado sin pruebas de preparar un plan para asesinar a Nicolás Maduro.

Situación

Por otro lado, Andreina Baduel contó la situación de su hermano, Josnars Adolfo Baudel, y aseguró que todavía sigue preso y es víctima de torturas.

"En el helicoide fue brutalmente torturado físicamente y hoy está ameritando 4 operaciones. Pero en la actualidad está en El Rodeo 1, que es el centro de tortura ejemplarizante, que incluso es donde estuvo Renzo y que ya ustedes deben de conocer de primera mano lo que es ese infierno, porque están en una celda 2 por 2 en la que únicamente tienen una cama de cemento y una letrina y son constantemente amenazados, amedrentados y torturados", denunció en RPP.

Además, recordó que su padre, el exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, murió en prisión el año 2021 tras estar 12 años detenido.

Baudel también cuestionó el comunicado del gobierno de Venezuela sobre 116 "nuevas excarcelaciones" porque "en todos los procesos de excarcelaciones ellos dan un número distinto al que logramos documentar".

"El régimen siempre ha impuesto medidas restrictivas de libertad a los disidentes porque sigue marcando precedentes de horror y casos ejemplarizantes para tener a la sociedad silenciada y amordazada", declaró en RPP

"Nosotros seguimos en el proceso de documentación porque hay otra realidad. Muchas de las víctimas están aterrorizadas y no se atreven ni siquiera a decir muchas cosas. Pero no es algo que no haya ocurrido en otras oportunidades, incluso en las excarcelaciones que hubo en diciembre y a principios del año, que fue particularmente de presos políticos postelectorales. Ellos hablaban de una cifra muy distante a las cifras reales. Entonces, siempre hemos exigido la publicación de esas listas para contrastar con nuestras listadas de presos políticos", agregó Baudel.