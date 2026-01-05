Un muerto y cuatro heridos, dos de ellos graves, en un ataque ruso contra hospital en Kiev

De acuerdo con el Ministerio del Interior ucraniano indicaron que el ataque contra el edificio que alberga un centro médico obligó a la evacuación de 25 personas y durante la inspección del lugar se halló el cuerpo sin vida de una persona.

Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en un ataque ruso anoche contra un hospital de la capital ucraniana, Kiev, ante el cual el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó la importancia de la ayuda de sus socios.

El ataque contra un edificio de cuatro plantas que alberga un centro médico obligó a la evacuación de 25 personas y durante la inspección del lugar se halló el cuerpo sin vida de una persona, según informó el Ministerio del Interior ucraniano en un primer balance publicado en su cuenta de Telegram, en el que cifró el número de heridos en tres.

"En estos momentos hay cuatro heridos como consecuencia del impacto en un centro médico privado de la capital", actualizó por su parte el alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, quien precisó que dos de ellos se encuentran en estado grave y que un hombre que estaba recibiendo tratamiento perdió la vida en el ataque.

Según el alcalde, de los 26 pacientes que se encontraban en la clínica, 16 fueron trasladados a hospitales públicos de la capital.

"Anoche, el ejército ruso 'derrotó' otro hospital más, en Kiev, con una unidad de hospitalización en funcionamiento. Los pacientes tuvieron que ser evacuados. Hay heridos. Lamentablemente, una persona murió", escribió Zelenski en su cuenta de X.

Aseguró que los ucranianos reconstruirán este hospital, como lo hacen con todo lo que ha sido destruido, dijo.

"Del mismo modo, equipos de reparación, especialistas en energía y todos los servicios esenciales están trabajando en las regiones donde los rusos han causado nuevos daños y nuevos cortes de energía", indicó, al señalar que durante la noche, Rusia lanzó contra territorio ucraniano 165 drones de ataque, un centenar de ellos, de tipo Shahed.