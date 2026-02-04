JEE acepta la renuncia de Miguel del Castillo a su candidatura a diputado por Lima Metropolitana | Fuente: JEE

De acuerdo con el documento, el ahora excandidato comunicó su “decisión personal e irrevocable” de renunciar a la postulación, precisando que esta responde a “motivos estrictamente personales”.

No obstante, voceros de la agrupación política Primero La Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso señalaron que la salida de Miguel Del Castillo Reyes se da en un contexto de cuestionamientos por el presunto direccionamiento de parte del presupuesto de la franja electoral a Nativa Televisión, medio con el que se le vincula.

En declaraciones a El Poder en tus Manos, la candidata presidencial d ela agrupación política Marisol Pérez Tello afirmó que Del Castillo “ya no es candidato, está desvinculado del partido, cuenta con una licencia y no ocupa ningún cargo dirigencial”, y precisó que será el Comité Ejecutivo Nacional el que determine las medidas correspondientes en las instancias internas.

“No vamos a hacer uso de lo contratado con un canal vinculado directa o indirectamente con un militante del partido. No hay nada más difícil que actuar correctamente frente a personas cercanas cuya conducta no avalamos”, subrayó la también exministra.

De acuerdo con la normativa electoral vigente, las renuncias a las candidaturas pueden presentarse hasta el 11 de febrero de 2026, siempre que se cumplan los requisitos formales establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones.