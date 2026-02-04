JEE acepta la renuncia de Miguel del Castillo a su candidatura a diputado por Lima Metropolitana

El Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3 aceptó la renuncia de Miguel Del Castillo Reyes, quien figuraba como candidato número uno a diputado por Lima Metropolitana en la lista del partido Primero La Gente cuya candidata presidencial es Marisol Pérez Tello, en el marco de las Elecciones Generales 2026.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución N.° 00256-2026-JEE-LIO3/JNE, emitida el 3 de febrero de 2026, tras verificarse que el postulante cumplió con todos los requisitos exigidos por la normativa electoral para formalizar su renuncia.