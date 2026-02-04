Últimas Noticias
JEE acepta la renuncia de Miguel Del Castillo a su candidatura a diputado por Lima Metropolitana

Primero la Gente evalúa expulsar a Miguel del Castillo tras cuestionamientos por uso de la franja electoral
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La renuncia de Miguel Del Castillo se produce en medio de una crisis interna en el partido Primero La Gente tras los cuestionamientos por la asignación de la franja electoral a un medio con el que Del Castillo mantenía vínculos.

El Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3 aceptó la renuncia de Miguel Del Castillo Reyes, quien figuraba como candidato número uno a diputado por Lima Metropolitana en la lista del partido Primero La Gente cuya candidata presidencial es Marisol Pérez Tello, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución N.° 00256-2026-JEE-LIO3/JNE, emitida el 3 de febrero de 2026, tras verificarse que el postulante cumplió con todos los requisitos exigidos por la normativa electoral para formalizar su renuncia. 

De acuerdo con el documento, el ahora excandidato comunicó su “decisión personal e irrevocable” de renunciar a la postulación, precisando que esta responde a “motivos estrictamente personales”.

No obstante, voceros de la agrupación política Primero La Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso señalaron que la salida de Miguel Del Castillo Reyes se da en un contexto de cuestionamientos por el presunto direccionamiento de parte del presupuesto de la franja electoral a Nativa Televisión, medio con el que se le vincula.

En declaraciones a El Poder en tus Manos, la candidata presidencial d ela agrupación política Marisol Pérez Tello afirmó que Del Castillo “ya no es candidato, está desvinculado del partido, cuenta con una licencia y no ocupa ningún cargo dirigencial”, y precisó que será el Comité Ejecutivo Nacional el que determine las medidas correspondientes en las instancias internas.

“No vamos a hacer uso de lo contratado con un canal vinculado directa o indirectamente con un militante del partido. No hay nada más difícil que actuar correctamente frente a personas cercanas cuya conducta no avalamos”, subrayó la también exministra.

De acuerdo con la normativa electoral vigente, las renuncias a las candidaturas pueden presentarse hasta el 11 de febrero de 2026, siempre que se cumplan los requisitos formales establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones.

El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
Tags
El Poder en tus Manos Elecciones 2026 Perú Primero la gente

