Juegos Olímpicos de Invierno: Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini y todos los artistas en la Ceremonia de Apertura

La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 reunirá a grandes figuras de la música internacional en el estadio San Siro de Milán. Se podrá seguir desde las 2 p.m. (hora peruana).

Este viernes por la tarde, la ciudad de Milán será el escenario de la atención mundial con la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se celebrará en el emblemático estadio San Siro y dará inicio oficial a la máxima cita deportiva de la temporada.

Desde el pop internacional hasta la ópera y la música clásica, la inauguración destacará por su diversidad de estilos y colaboraciones. Los organizadores han reunido a algunos de los artistas más reconocidos del mundo para ofrecer un espectáculo musical a la altura del evento.

Los Juegos Olímpicos de Invierno se extenderán hasta el 22 de febrero e incluirán, además, los tradicionales actos protocolares como la Parada de las Naciones y el encendido del pebetero olímpico, que estará a cargo de los actores Connor Storrie y Hudson Williams, conocidos por la serie Heated Rivalry.

A continuación, repasamos qué artistas se presentarán durante la ceremonia de inauguración...

Mariah Carey

La presencia de Mariah Carey será uno de los grandes atractivos de la ceremonia de apertura. La superestrella estadounidense, voz de clásicos como Emotions y We Belong Together, regresa a unos Juegos Olímpicos tras su participación en Vancouver 2010, cuando acompañó al equipo de Estados Unidos. De acuerdo con información adelantada por la organización, Carey incluso interpretaría una canción en italiano como guiño especial al país anfitrión.

Andrea Bocelli

El tenor italiano Andrea Bocelli volverá a un escenario olímpico veinte años después de su actuación en la clausura de los Juegos de Turín 2006. Considerado una de las voces más importantes de la música clásica contemporánea, Bocelli cuenta con una extensa trayectoria en escenarios internacionales, incluida su participación en eventos de gran escala como la final de la UEFA Champions League en 2016.

Laura Pausini

La artista italiana más internacional no podía faltar en casa. Laura Pausini será uno de los momentos más esperados de la noche por el público local. Con más de 30 años de carrera y 15 álbumes de estudio, la cantante ha sido reconocida con un Grammy, cinco Latin Grammy, un Globo de Oro y una nominación al Oscar. Llega a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 como una figura clave de la música italiana, gracias a éxitos como Víveme, Entre tú y mil mares y Quiero decirte que te amo.

Ghali

El rapero milanés Ghali aportará un sonido urbano y contemporáneo a la ceremonia. Su estilo combina dialecto local con influencias del francés y el árabe. Desde el lanzamiento de su exitoso sencillo Ninna nanna en 2016, el artista se ha mantenido en lo más alto de las listas italianas y ha colaborado con figuras internacionales como Travis Scott, Ed Sheeran y Stormzy.

Lang Lang

El pianista Lang Lang, considerado una de las grandes figuras de la música clásica actual, comenzó su carrera pública a los cinco años y desde entonces ha colaborado con las principales orquestas del mundo. Con nueve discos de estudio, Lang Lang ya ha participado en varias ceremonias olímpicas, incluida la apertura de los Juegos de Pekín 2008, y ha sido portador de la antorcha en ediciones como Londres 2012 y París 2024.

Cecilia Bartoli

La mezzosoprano Cecilia Bartoli actuará junto a Lang Lang en uno de los segmentos más emotivos de la noche. Ganadora de cinco premios Grammy y múltiples reconocimientos internacionales, Bartoli es desde 2023 directora artística de la Opéra de Monte-Carlo, convirtiéndose en la primera mujer en asumir ese cargo. Desde la organización olímpica destacan que su voz representa “la esencia de la gran herencia operística italiana”, y anticipan que su actuación será uno de los momentos más memorables de la ceremonia.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis