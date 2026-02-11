Patricia Juárez dice que salida de José Jerí no afectaría las elecciones, pero sí alteraría "el desarrollo en nuestro país"

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, negó que exista “un manto de protección” desde el Congreso hacia el presidente de la República, José Jerí, frente a los cuestionamientos e investigaciones en su contra, y afirmó que la prioridad debe ser garantizar una transición ordenada con miras a las Elecciones 2026.

En ese sentido, durante una entrevista en Prueba de Fuego de RPP, descartó que haya algún tipo de “intromisión” o “temor” que frene la posibilidad de impulsar la salida del mandatario.

Si bien reconoció que desde el Legislativo existen voces que plantean una eventual vacancia o censura, sostuvo que ante una decisión política de esta naturaleza corresponde actuar con “madurez y tranquilidad”.

Explicó que ello se debe a que faltan pocos meses para las elecciones y para que el presidente rinda cuentas a la justicia en julio, por “las cosas que se le imputan en este momento”, como reuniones no oficiales con empresarios chinos y cuestionamientos por la contratación en el Estado de cinco jóvenes que visitaron su despacho.

“Creo que, en general, la gran mayoría de peruanos quiere que haya una transición ordenada, unas elecciones transparentes que refleje la voluntad del ciudadano en los resultados y que finalmente, luego, termine este Gobierno. En estos momentos se descubren muchas cosas de Jerí, que inclusive nosotros tampoco conocíamos”, manifestó.

Consultada sobre si la eventual salida de José Jerí afectaría el proceso electoral, Patricia Juárez consideró que este no se vería perjudicado directamente; sin embargo, advirtió que un nuevo cambio de Gobierno “sí alteraría el desarrollo en nuestro país”.

Al respecto, precisó que la salida del presidente implicaría la renovación de ministros, viceministros, directores generales y asesores, lo que podría paralizar proyectos en marcha, afectando a gobiernos regionales, municipalidades y organizaciones sociales.

“Nosotros hemos sido muy críticos y somos críticos de Jerí y se lo hemos mencionado cuando ha ido a la Comisión de Fiscalización, que es su exclusiva responsabilidad el habernos puesto en esta situación de crisis”, expresó.

Finalmente, la legisladora aseguró que Fuerza Popular prioriza la estabilidad del país incluso si ello no representa un beneficio electoral para su partido.

“Siempre vamos a preferir la estabilidad del país que pretender salir favorecidos en un tema electoral, poniendo en riesgo la estabilidad y los proyectos y el desarrollo de nuestro país”, concluyó.