César Bazán: “El Senado es la institución que debe darle estabilidad jurídica y política al país”

En Ampliación de Noticias, el candidato al Senado por el APRA compartió sus propuestas en la eventualidad de que llegue al cargo.

César Bazán, candidato al Senado por el Partido Aprista Peruano (APRA), manifestó las razones que lo llevaron a postular al cargo en las venideras elecciones generales 2026.

“Albert Einstein decía que el mundo es un lugar peligroso para vivir, no por las personas malvadas, sino porque las buenas personas no hacen nada al respecto. Entonces, creo que ha llegado el momento en que a mí me toca dar mi cuota de esfuerzo en favor de la sociedad”, sostuvo.

En entrevista en Ampliación de Noticias, el candidato aprista destacó la importancia que tendrá el Senado en el próximo Gobierno. “Es una institución que debe darle estabilidad jurídica y política al país”, sentenció.

Al ser consultado por la polémica que hubo en el interior del APRA por la asignación de números para los candidatos al Congreso; Bazán Naveda consideró que hubo una “confusión”.

“Si bien es cierto hubo una elección interna, esa elección interna solamente garantizaba que el 80 % de aquellas personas que ganaban la elección podían formar parte de las listas, pero no les aseguraba el número que le correspondía”, refirió.

“Podía llegar en el primer lugar y después al momento de hacer la designación asignársele el quinto, o al revés, el que esté en el quinto asignársele el primero. Entonces, nadie había ganado un número, solamente había ganado un espacio”, añadió.

César Bazán aclaró que no es militante aprista, pero participa en los comicios como invitado del partido.



Privatización de la justicia en el ámbito de conflictos patrimoniales

En otro momento, César Bazán, quien fue decano del Colegio de Notarios y del Colegio de Abogados, señaló que una de sus propuestas en la eventualidad de que llegue al Senado es impulsar la privatización de la justicia en el ámbito de conflictos patrimoniales.

“Nosotros sabíamos que poníamos nuestra demanda ejecutiva, por ejemplo, hoy día lunes, el martes ya estaba prohibida por el juez, el miércoles estaban notificados y la semana siguiente estábamos embargando. ¿Por qué? Porque la justicia estaba en manos de privados, la auxiliar, no los jueces. Los jueces son del Estado”, declaró.

“¿Cómo funciona eso? Funcionaba como los escribanos, como los notarios, exactamente igual. Y entonces, según trabajaban, ganaban. Y si se movían rápido, ganaban. Y si no se movían rápido, no ganaban; así de sencillo. Un trabajo a destajo. Y eso se acabó cuando se estatizó a todos estos privados. Se les dio un sueldo del Estado, se les dio un horario y entonces ya no necesitaban esfuerzos”, añadió.

