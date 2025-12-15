Taiwán dice tener la capacidad para responder rápido ante un "ataque repentino" de China

Según un informe del Ministerio de Defensa Nacional, si China anunciara operaciones militares en las inmediaciones del estrecho de Taiwán, las fuerzas isleñas activarían un "centro de respuesta" encargado de coordinar a los distintos niveles operativos y, en función de la situación, de elevar el nivel de alerta para "ejecutar maniobras inmediatas de preparación para el combate".

Las Fuerzas Armadas de Taiwán cuentan con capacidad para responder de forma rápida ante un "ataque repentino" de China, incluso sin necesidad de esperar órdenes de sus superiores, indicó el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de la isla en un informe remitido al Parlamento.

En el documento, difundido por la agencia de noticias CNA el lunes por la noche, la cartera detalla los mecanismos de reacción ante una eventual agresión militar china contra Taiwán, un territorio gobernado de forma autónoma desde 1949 y considerado por las autoridades de Pekín como una "provincia rebelde".

Según el MDN, si China anunciara operaciones militares en las inmediaciones del estrecho de Taiwán, las fuerzas isleñas activarían un "centro de respuesta" encargado de coordinar a los distintos niveles operativos y, en función de la situación, de elevar el nivel de alerta para "ejecutar maniobras inmediatas de preparación para el combate".

De forma paralela, las tres ramas principales de las Fuerzas Armadas -Ejército, Armada y Fuerza Aérea- llevarían a cabo "misiones de respuesta" con el objetivo de impedir que el Ejército chino pase de las maniobras al combate.

"Si el enemigo lanza un ataque repentino, las unidades aplicarán sin esperar órdenes de un sistema de 'control distribuido' y ejecutarán sus misiones de combate bajo directrices de funcionamiento descentralizado", sostuvo la cartera.

La divulgación de este informe se produce menos de un mes después de que el presidente taiwanés, William Lai, tachado de "independentista" y "alborotador" por las autoridades chinas, anunciara un conjunto de iniciativas destinadas a reforzar las capacidades defensivas de la isla.

La más relevante fue la propuesta del Ejecutivo de invertir 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.681 millones de dólares estadounidenses) entre 2026 y 2023 para financiar, entre otras cosas, el desarrollo del 'Escudo de Taiwán' (T-Dome), un sistema de defensa aérea en capas similar a la 'Cúpula de Hierro' (Iron Dome) israelí.

Sin embargo, este plan de gasto todavía no ha sido tratado por el Parlamento isleño, donde los dos principales partidos de la oposición, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), favorables a estrechar los lazos entre Taipéi y Pekín, cuentan con mayoría de escaños.

Un "tumor venenoso" que perjudica a Taiwán

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa de China Jiang Bin acusó este lunes a Lai de "avivar repetidamente la supuesta 'amenaza militar' del continente, intensificando la confrontación y el antagonismo entre ambos lados del Estrecho".

"Las provocaciones independentistas del Gobierno de Lai, orientadas a buscar la 'independencia', son el peor tumor venenoso que perjudica y destruye a Taiwán. La 'reunificación' entre ambos lados del Estrecho es la mejor opción para garantizar una paz duradera en Taiwán", aseveró el vocero.

China ve a Taiwán como una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo de Taipéi, que sostiene que el futuro de la isla solo puede ser decidido por sus 23 millones de habitantes.