Municipalidad de Chorrillos dispuso cierre de playa Agua Dulce el domingo 15 de febrero por motivos de salubridad

La comuna adoptó la medida ante la constante acumulación de residuos en el balneario y advirtió que el cierre no tendrá “nuevas prórrogas ni excepciones”.

¡Atención, bañistas! La Municipalidad de Chorrillos dispuso el cierre de la playa Agua Dulce para el próximo domingo, 15 de febrero, debido a la constante acumulación de basura en el balneario. Así lo informó la comuna a través de un comunicado.

“Se tiene previsto que, por motivos de salubridad, se dispondrá el cierre de la playa Agua Dulce, para este domingo 15 de febrero del año en curso, con el objetivo de proteger la salud pública, el medio ambiente y la preservación del entorno natural”, detalló el municipio.

Asimismo, la comuna señaló que constantemente promueven campañas de concientización y sensibilización dirigidas a los visitantes; sin embargo, pese a sus esfuerzos, la conducta de los veraneantes no ha cambiado, por lo que, se ha dispuesto el cierre temporal del balneario por motivos de salubridad.

Además, la Municipalidad precisó que la playa será cerrada solo por este día y que no se “contemplan nuevas prórrogas ni excepciones”. En esa línea, solicitó la comprensión de los ciudadanos.

Contaminación en Agua Dulce: botellas, restos de comida y hasta pañales usados

La mañana del pasado 28 de enero, un equipo de RPP llegó hasta Agua Dulce. Durante un recorrido, nuestra reportera halló en el balneario botellas, bolsas, papeles, restos de comida y hasta pañales usados.

Asimismo, encontró basura semienterrada en la arena y cúmulos de desperdicios en el ingreso a la playa. Esto atrae a gaviotas y a otras aves marinas, que consumen los restos de comida dejados por los irresponsables visitantes.

En un video compartido en sus redes sociales, el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, informó que desde el 1 de enero el personal de limpieza del municipio ha recogido casi 90 toneladas de desperdicios de la playa.

“Si no accionamos con personal de limpieza pública, esta playa seguiría siendo un chiquero. (...) Es la realidad que tenemos”, manifestó.

