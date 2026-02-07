Peruano es alcalde de localidad neoyorquina: advierte que residentes están “atemorizados” por medidas del ICE

Luis Marino, nacido en Áncash, es alcalde de Port Chester, localidad ubicada en el estado de Nueva York. En Enfoque de los Sábados, reconoció que los residentes están asustados, pero que está apoyando a su comunidad, como latinoamericano y burgomaestre.

El peruano Luis Marino Tarazona, alcalde de la localidad de Port Chester, en el estado de Nueva York, abordó en RPP la situación actual de los inmigrantes en su localidad en medio de las operaciones de deportaciones que está aplicando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), impulsado por la Administración Trump, a lo largo de EE.UU.

"Hay personas que han fallecido que no debían haber fallecido de esa manera. Como hispano, apoyo a mi gente, pero también a la vez quiero que hagan lo correcto. Respetar las leyes para no llegar a estas consecuencias. Inmigración ha entrado a Port Chester, pero gracias a Dios ellos han venido en el sentido de buscar personas que tienen 'red flag' (bandera roja)", declaró en Enfoque de los Sábados.

"Los residentes se encuentran atemorizados, con miedo, con pánico de salir a las calles. Pero estamos luchando día a día. Ellos no están solos, tienen el apoyo de mi persona como alcalde, los concejales me apoyan. Estamos tratando de ayudar lo más que podemos", agregó.

El burgomaestre añadió que la mayoría de hispanos en Port Chester trabaja en la construcción, el mantenimiento de jardines y en restaurantes.

Al ser consultado sobre las familias en las que hay entre legales y no reguladores, sostuvo que se está brindando el apoyo como alcalde de Port Chester.

"Soy comisionado de la policía de Port Chester y hablo con la Policía para que no haya redadas. Y que la Policía no [los] apoye. Eso lo estamos haciendo, que la Policía no está apoyando a ICE. Hace lo que tenga que hacer, pero la policía de Port Chester no está colaborando con ellos. Estamos pendientes de que ellos no van a ser redadas a las escuelas", sostuvo.

"Espero que todo esto calme. Parece que va a haber una ayuda de los jueces que están en contra del mismo presidente, del mismo gobierno, en la manera que se está actuando", declaró.

¿Cuál es la situación de los inmigrantes en Port Chester en medios de las redades migratorias en EE.UU.? | Fuente: RPP

Trump evalúa enfoque "un poco más suave" en redadas

El último miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su política migratoria busca combatir "criminales muy peligrosos", aunque no descartó que podría usar un enfoque "un poco más suave" durante los operativos.

"Aprendí que quizás podamos usar un enfoque un poco más suave", dijo el mandatario en una entrevista con NBC News que se emitió el último miércoles. "Pero aun así hay que ser firmes", agregó.

El pasado 3 de febrero, una ciudadana peruana residente en EE.UU. advirtió que desde diciembre de 2025, ha aumentado el número de intervenciones injustificadas por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra los migrantes.

"Regularmente los ves en carros que tienen lunas polarizadas, están con máscaras. Ellos ven a una persona hispana o que parece un inmigrante y simplemente... algunos preguntan por papeles y otros no preguntan, de frente van al ataque, los tiran al piso para luego hacerles las preguntas. No hay protocolos para detener a una persona", manifestó para La Rotativa del Aire.

ICE en la mira

En enero de este año, una jueza federal de Estados Unidos impuso restricciones a los agentes de inmigración en Minnesota, ordenando reducir sus "tácticas agresivas".

La medida ocurrió luego de la muerte de Renee Nicole Good, luego de ser disparada por un agente de ICE en Mineápolis.

En la misma localidad se hizo noticia la detención de un niño ecuatoriano de cinco años, Liam Conejo Ramos, y su padre Adrián Conejo Arias por parte de ICE. Ambos fueron liberados tras una orden judicial.