Mateo Messi enciende las redes: se viraliza golazo en las menores del Inter Miami [VIDEO]

Mateo, hijo de Lionel Messi, volvió a destacar en las divisiones menores del Inter Miami tras marcar un gol de gran calidad, una acción que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La conquista volvió a despertar comparaciones con el estilo y talento de su padre. El joven atacante continúa su formación en la academia del club estadounidense mientras crece la expectativa sobre su futuro futbolístico.

El tanto llegó en una jornada de trabajos formativos donde Mateo Messi participó activamente mostrando buena técnica en espacios reducidos y capacidad para definir con precisión.

Su actuación fue destacada por quienes siguen de cerca el desarrollo de los menores del club y los fanáticos no dudaron en mostrar su simpatía por él.

A Mateo Messi le gusta hacer goles dijo Lionel en una entrevista. | Fuente: Inter Miami

"La magia de Mateo Messi", "Mateo Messi cocinando a sus compañeros en el entrenamiento", "El golazo que se mandó Mateo Messi", "La tiene atada Mateo", "De tal palo tal astilla", fueron los comentarios que se viralizaron en las redes sociales.

En una entrevista Lionel Messi ya había adelantado el gusto de su hijo por encarar y hacer goles: “Thiago es más pensante, más organizador, más medio. Mateo es más delantero, le gusta hacer goles y estar cerca del arco, es inteligente para jugar. Ciro es más explosivo, más encarador, más uno contra uno. Más de hacer su jugada”.

Desde su llegada a Estados Unidos junto a su familia, Mateo Messi forma parte del proceso formativo del Inter Miami. Más allá del inevitable peso del apellido, en el club el enfoque está puesto en su crecimiento priorizando la formación técnica, física y mental.