Trump dice que Cuba no recibirá más petróleo ni dinero de Venezuela: "Sugiero que lleguen a un acuerdo antes que sea demasiado tarde"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Cuba que no recibirá ni petróleo ni dinero proveniente de Venezuela y solicitó "encarecidamente" a las autoridades cubanas a llegar a un acuerdo sobre el mismo "antes de que sea demasiado tarde", luego de la captura de Nicolás Maduro y la posición de EE.UU. de controlar el petróleo venezolano.

" ¡No habrá más petróleo ni dinero que venga desde Cuba¡ ¡Cero!. Sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", escribió Trump en su red Truth Social, luego de destacar que tras la captura de Maduro se acabaron los envíos de petróleo y dinero a Cuba desde Venezuela.



Trump aseguró, además, que tras el operativo EE.UU., Venezuela "ahora tiene a Estados Unidos, el país con mayor poder militar en el mundo para protegerlos y los protegeremos".

Donald Trump señaló que "Cuba vivió, por muchos años, con grandes cantidades de petróleo y dinero desde Venezuela".

"A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' para los últimos dos dictadores venezolanos ¡Pero ya no más! La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque de Estados Unidos la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los tuvieron secuestrados por muchos años", mencionó en Truth.

Sobre cubanos fallecidos

Como se recuerda, desde Venezuela y Cuba informaron que 32 cubanos fallecieron durante el operativo de EE.UU. en el país latinoamericano, que conllevó a la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

El gobierno cubano, informó que 20 de los fallecidos eran "combatientes del Ministerio del Interior”, así como otros doce que eran “combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias”.

Petróleo

Respecto al petróleo, Donald Trump señaló que proporcionará seguridad y asistencia a las petroleras que inviertan en Venezuela que cuenta con unos 303. 000 millones de barriles, equivalentes al 17% del total global, según reportó EFE.

Trump, además, invitó también a China y Rusia a comprar todo el crudo venezolano gestionado por Washington "que necesiten".