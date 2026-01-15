Últimas Noticias
Fuerzas de EE.UU. incautaron otro petrolero en el Caribe [VIDEO]

Caribe
Así fue la intervención al petrolero ‘Verónica’. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Se trata del petrolero ‘Verónica’, acusado de violar el bloqueo impuesto por EE.UU. al crudo venezolano.

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó este jueves al petrolero ‘Verónica’ en aguas del Caribe, acusado de violar el bloqueo impuesto por Washington al crudo venezolano, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"A primera hora de esta mañana, un equipo táctico de la Guardia Costera llevó a cabo un abordaje y la incautación del buque cisterna Veronica en el Caribe", escribió Noem en X. 

Noticia en desarrollo…

Caribe Venezuela EEUU Estados Unidos

