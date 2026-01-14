Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 14 de enero del 2026?

La tendencia alcista del dólar oficial en Venezuela continúa y con ello la volatilidad del bolívar. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? En la apertura del 14 de enero, la cotización del dólar BCV es de 336,45960000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Revisa cómo se divisa norteamericana según el dólar oficial y paralelo.
¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, miércoles 14 de enero del 2026?
El Banco Central de Venezuela tiene como objetivo difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 336,45960000 bolívares digitales en la apertura del 14 de enero.