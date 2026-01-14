Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 14 de enero del 2026?

Dólar BCV hoy 14 de enero | Fuente: Banco Central de Venezuela

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, miércoles 14 de enero del 2026?

En tanto, el dólar paralelo es el valor que se le otorga al intercambio de la moneda estadounidense que se determina en el mercado oficial, fuera del control y las regulaciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Para el 13 de enero del 2026, el dólar paralelo está fijado en 591,33 bolívares digitales la venta y 9,65 bolívares digitales para la compra.

FMI podría hacer millonario desembolso a Venezuela, según reportes

Medios internacionales informan que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, viene realizando una serie de gestiones con miras de convencer a una mayoría de los estados integrantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que reinstaure la relación con Venezuela.

Los reportes indican que Bessent busca que se reinstaure la relación del FMI con Venezuela para que así se desembolse 4.900 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEGs), recursos que servirían para fortalecer las reservas de sus países miembros.