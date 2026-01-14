Últimas Noticias
Dólar BCV y paralelo hoy: ¿Cuánto cotiza el dólar en Venezuela este 14 de enero del 2026?

Precio del dólar BCV y dólar paralelo hoy al 14 de enero
Precio del dólar BCV y dólar paralelo hoy al 14 de enero
por Redacción RPP

Conoce cómo se mueve el dólar en Venezuela en el mercado oficial y paralelo en la apertura del 14 de enero del 2026.

La tendencia alcista del dólar oficial en Venezuela continúa y con ello la volatilidad del bolívar. ¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela? En la apertura del 14 de enero, la cotización del dólar BCV es de 336,45960000 bolívares digitales, según el Banco Central de Venezuela. Revisa cómo se divisa norteamericana según el dólar oficial y paralelo.


¿Cuál es el precio del dólar BCV en Venezuela hoy, miércoles 14 de enero del 2026?

El Banco Central de Venezuela tiene como objetivo difundir el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las entidades bancarias, así como del análisis de la evolución del tipo de cambio del dólar. La cotización del dólar BCV es de 336,45960000 bolívares digitales en la apertura del 14 de enero.

Dólar BCV hoy 14 de enero
¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, miércoles 14 de enero del 2026?

En tanto, el dólar paralelo es el valor que se le otorga al intercambio de la moneda estadounidense que se determina en el mercado oficial, fuera del control y las regulaciones del Banco Central de Venezuela (BCV). Para el 13 de enero del 2026, el dólar paralelo está fijado en 591,33 bolívares digitales la venta y 9,65 bolívares digitales para la compra.


FMI podría hacer millonario desembolso a Venezuela, según reportes

Medios internacionales informan que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, viene realizando una serie de gestiones con miras de convencer a una mayoría de los estados integrantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que reinstaure la relación con Venezuela.

Los reportes indican que Bessent busca que se reinstaure la relación del FMI con Venezuela para que así se desembolse 4.900 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEGs), recursos que servirían para fortalecer las reservas de sus países miembros.

