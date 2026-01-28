Irán ejecutó a un preso condenado por espiar para Israel en medio de tensiones con EE.UU.

Irán ejecutó este miércoles a un hombre condenado por “espionaje y cooperación” con el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, una ejecución que se produce en medio de las tensiones con Estados Unidos.

“Tras la revisión y confirmación de la sentencia por el Tribunal Supremo, Hamidreza Sabet fue ejecutado en la madrugada de hoy”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

El medio indicó que Sabet había recibido instrucciones del Mossad para trasladar vehículos con material explosivo en la ciudad de Isfahán (centro), “destinados a operaciones de sabotaje contra lugares sensibles”.

El acusado también envió información clasificada al servicio de inteligencia israelí, indicó Mizan.

El ahorcado fue detenido a finales del abril pasado, admitió los cargos y reconoció haber colaborado conscientemente con el Mossad a cambio de pagos, por lo que finalmente fue condenado a muerte, según la Justicia iraní.

Según el Poder Judicial, el tribunal basó su fallo en informes de los organismos de seguridad, documentos clasificados y material incautado.

Con la ejecución de Sabet, el número de personas ahorcadas por vínculos con Israel asciende a 18 desde la guerra de 12 días librada en junio.



Ejecuciones por espionaje

Tras la guerra Irán promulgó en octubre una ley que endureció los castigos por espionaje a favor de Estados Unidos e Israel y establece la pena de muerte para actos contra la seguridad del país.

Las ejecuciones que lleva a cabo la República Islámica están en el candelero después de que la Casa Blanca dijese la semana pasada el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con atacar Irán si ahorcaba a personas que habían participado en las protestas que sacudían el país persa.

La ejecución se produce en medio de fuertes tensiones con Estados Unidos tras la llegada ayer a Oriente Medio del grupo de portaaviones estadounidenses de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln y los temores de una intervención militar en el país persa.

La República Islámica ha acusado a Estados Unidos e Israel de organizar unas protestas que han tachado de “terroristas” y cuyos muertos cifran en 3 117, mientras oenegés opositoras como HRANA, con sede en EE.UU. informan de 6 126 fallecidos.

