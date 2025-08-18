Últimas Noticias
Jefe del partido comunista ruso elogia a las tropas norcoreanas en carta a Kim Jong-un

Ziugánov agradeció a Kim el envío de soldados de Corea del Norte al frente de Kursk.
| Fuente: EFE | Fotógrafo: KCNA
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El líder veterano del partido comunista destacó el papel de las tropas norcoreanas en la ofensiva rusa frente a Ucrania.

El líder del Partido Comunista de Rusia, Guennadi Ziugánov, elogió a las tropas norcoreanas desplegadas en la guerra contra Ucrania en una carta enviada al mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un, con motivo del 80 aniversario de la liberación de la península coreana.

Ziugánov agradeció a Kim el envío de soldados de Corea del Norte al frente de Kursk, al asegurar que contribuyeron a la "liberación" de la zona, según informó este domingo la agencia estatal norcoreana KCNA.

El histórico líder comunista agregó que la guerra de Rusia contra Ucrania ha hecho que los lazos bilaterales estén "más unidos que nunca", según la KCNA, citada por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

El mensaje llega en un momento en que Corea del Norte y Rusia han intensificado sus gestos de acercamiento en torno a la efeméride.

Ziugánov, condecorado el año pasado por Putin con la orden de Héroe del Trabajo, es una figura veterana de la política rusa. Su partido suavizó sus críticas contra el Kremlin a raíz de la anexión ilegal de Crimea en 2014 y ha respaldado la guerra en Ucrania.

Relaciones Moscú-Pyongyang

Días antes, el presidente Vladímir Putin envió una carta a Kim, en el marco del aniversario, y en la que aseguró que las relaciones bilaterales atraviesan su "pleno florecimiento", a lo que el líder norcoreano respondió deseando "victoria y gloria" al Ejército ruso.

El propio Kim aprovechó los actos de este 15 de agosto para rendir tributo, en la Torre de la Liberación de Pyongyang, a los soldados soviéticos caídos durante la expulsión de las tropas japonesas de la región norcoreana en la Segunda Guerra Mundial, en presencia del presidente de la Duma, Viacheslav Volodin.


Kim Jong-un Corea del Norte Rusia Asia

