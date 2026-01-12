¿Qué está pasando en Irán? Lo que sabemos de las letales protestas contra el régimen

Las protestas a lo largo de Irán, causadas por la debilitada economía del país, están ejerciendo nueva presión sobre su teocracia, que ha bloqueado internet y las redes telefónicas.

Teherán aún se recupera de una guerra de 12 días iniciada por Israel en junio de 2025, en la que Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares en la República Islámica. La presión económica, que se ha intensificado desde el pasado septiembre, cuando la Organización de Naciones Unidas reimpuso sanciones a la nación por su programa atómico, ha desplomado el rial iraní, que ahora cotiza a más de 1,4 millones por dólar.

Mientras tanto, el autodenominado "Eje de la Resistencia" iraní —una coalición de países y grupos militantes respaldados por Teherán— ha sido diezmado desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en 2023.

La amenaza del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien advierte a Irán que si "mata violentamente a manifestantes pacíficos", Washington "acudirá a su rescate", ha cobrado un nuevo significado tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro –aliado de Teherán durante años– por parte de tropas estadounidenses.

"Lo estamos observando muy de cerca (...) Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que Estados Unidos los va a golpear muy duramente", advirtió Trump.

Más de 500 protestas

Más de 500 movilizaciones han tenido lugar en las 31 provincias de Irán, según informó la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, en la madrugada de este lunes 12 de enero. El número de muertos ha alcanzado al menos 544, según la agencia, con más de 10.600 detenidos. El grupo se apoya en una red de activistas dentro del país para sus reportajes y ha sido preciso en el pasado.

El Gobierno iraní no ha ofrecido cifras totales de víctimas en las manifestaciones. Los medios de comunicación extranjeros no han podido evaluar de forma independiente el número de víctimas, debido a que internet y las llamadas internacionales están bloqueadas en el país.

Comprender la magnitud de las protestas ha sido complejo. Los medios estatales iraníes han proporcionado poca información sobre las movilizaciones y los videos en línea solo ofrecen breves y temblorosos vistazos de personas en las calles o el sonido de disparos. Los periodistas en el territorio iraní, en general, también se enfrentan a limitaciones para informar, como la necesidad de permiso para viajar por el país, así como la amenaza de acoso o arresto por parte de las autoridades. El bloqueo de internet ha complicado aún más la situación.

Pero las protestas no parecen detenerse, incluso después de que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, señalara que "los alborotadores deben ser puestos en su lugar".

Crisis por el costo de la vida

El desplome del rial ha provocado una crisis económica cada vez mayor en Irán. Los precios de la carne, el arroz y otros alimentos básicos de la mesa de las familias del país han subido.

Y es que la República Islámica ha estado lidiando con una tasa de inflación anual cercana al 40 %.

El pasado diciembre, Irán introdujo un nuevo nivel de precios para su gasolina subsidiada a nivel nacional, lo que elevó el precio de uno de los combustibles de menor precio del mundo y aumentó la presión sobre la población.

Además, podría buscar aumentos de precios más pronunciados en el futuro, ya que el Gobierno ahora revisará los precios cada tres meses.

En simultáneo, se espera que los precios de los alimentos se disparen después de que el Banco Central de Irán pusiera fin recientemente a un tipo de cambio preferencial y subsidiado entre el dólar y el rial para todos los productos, excepto medicamentos y trigo.

La caída del "Eje de la Resistencia"

Esta ola de protestas comenzó a finales de diciembre de 2025 por parte de comerciantes en Teherán y posteriormente se extendió por diversas ciudades del país. Si bien inicialmente se centraron en cuestiones económicas, las manifestaciones pronto vieron a los manifestantes corear declaraciones antigubernamentales. La ira ha estado latente a lo largo de los años, especialmente tras la muerte en 2022 de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial, lo que desencadenó manifestaciones en todo el país.

Algunos han coreado consignas de apoyo al príncipe heredero iraní exiliado, Reza Pahlavi, quien convocó protestas para el jueves y el viernes por la noche.

El "Eje de la Resistencia" iraní, que cobró importancia en los años posteriores a la invasión y posterior ocupación de Irak liderada por Estados Unidos en 2003, se tambalea.

Israel ha aplastado a Hamás en la devastadora guerra en la Franja de Gaza. Hezbolá, el grupo militante chiita del Líbano, ha visto a sus principales líderes asesinados por Israel y ha estado en apuros desde entonces. Una ofensiva relámpago en diciembre de 2024 derrocó al antiguo aliado y cliente incondicional de Irán en Siria, el expresidente Bashar al Assad, tras años de guerra allí. Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, también han sido atacados por ataques aéreos israelíes y estadounidenses.

Mientras tanto, China se ha mantenido como un importante comprador de crudo iraní, pero no ha brindado apoyo militar manifiesto. Tampoco lo ha hecho Rusia, que ha recurrido a drones iraníes en su guerra contra Ucrania.