Crisis política en Reino Unido: dimite principal asesor de Starmer por vínculo de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein

El terremoto político en Reino Unido por el caso Jeffrey Epstein ha cobrado su primera víctima. Se trata de Morgan McSweeney, principal asesor del primer ministro británico, Keir Starmer, quien este domingo presentó su dimisión al cargo.

Su nombre es importante no solo por ser la mano derecha de Starmer, sino porque fue él quien asesoró al primer ministro en la designación de Peter Mandelson, vinculado a Jeffrey Epstein, como embajador británico en Estados Unidos el año pasado.

"La decisión de nombrar a Peter Mandelson fue equivocada. Ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y la confianza en la política misma (…) Cuando me consultaron, aconsejé al primer ministro que realizara ese nombramiento y asumo plena responsabilidad por ello", señaló McSweeney en una carta difundida por los medios de comunicación del Reino Unido.

Asimismo, Morgan McSweeney recordó que se debe mejorar el proceso de selección de cargos públicos y envió un mensaje de disculpas a todas las víctimas de Jeffrey Epstein, el estadounidense pederasta muerto en prisión en 2019 cuando esperaba un juicio por trata de menores.

McSweeney es considerado el artífice de la victoria electoral de Starmer en las elecciones generales de julio de 2024.

Piden salida de Starmer

El hecho ocurre en un contexto de crisis para el partido Laborista, en donde la oposición pide la dimisión de Starmer tras revelarse el caso Mandelson-Epstein.

Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador, dijo que "ya era hora" de que dimitiera Morgan MCSweeney, principal asesor en Downing Street, y consideró que el jefe del Gobierno laborista "debe asumir la responsabilidad por sus propias terribles decisiones".

"Una vez más, con este primer ministro, la culpa es de otro: 'Mandelson me mintió' o 'Morgan me aconsejó", declaró a la BBC.

El propio Starmer ofreció disculpas públicas por el nombramiento de Peter Mandelson en donde reconoció que había un vínculo con Epstein "pero ninguno de nosotros conocía la profundidad y oscuridad de esa relación".

En su momento, el gobierno británico había justificado dicho nombramiento al considerar a Mandelson como la persona idónea para manejar la relación con Donald Trump.

Vínculos de Mandelson con Epstein

Mandelson se encuentra en investigación por presuntamente haber entregado información confidencial del Ejecutivo, entonces liderado por el laborista Gorden Brown, a Epstein, que lo habría beneficiado a nivel económico, cuando Peter era secretario británico entre 2009 y 2010.

En los documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de EE.UU. también aparecen tres pagos a Mandelson de al menos 25 mil dólares a Mandelson por parte de Epstein, enviados entre 2003 y 2004.

(Con información de EFE, Europa Press y BBC)