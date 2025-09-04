Últimas Noticias
Tragedia en Afganistán: elevan a más de 2 200 los muertos y más de 3 600 los heridos tras terremoto

En el cuarto día tras el devastador terremoto, las posibilidades de hallar a personas con vida en la zona cero disminuyen notablemente.
| Fuente: EFE | Fotógrafo: SAMIULLAH POPAL
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) advirtió que el terremoto ha golpeado a un país "al límite", que arrastra múltiples crisis humanitarias desde hace décadas, con recursos locales desbordados y una financiación insuficiente para la escala de esta emergencia.

El Gobierno de los talibanes elevó este jueves a 2 205 el número de personas fallecidas y a 3 640 el de heridos en el terremoto de 6.0 del pasado domingo en el este de Afganistán, haciendo de esta una de las tragedias más letales de la última década en este país.

"Hasta la fecha, se han recuperado los cuerpos de los mártires, lo que eleva el número total de fallecidos confirmados a 2.205 y el de heridos a 3 640", dijo en un mensaje publicado en su perfil de X el portavoz adjunto de los talibanes, Hamdullah Fitrat.

El portavoz informó que las labores de rescate y socorro continúan en la provincia de Kunar, la más afectada por el seísmo, y en las regiones vecinas, fronterizas con Pakistán.

"Se han instalado tiendas de campaña para familias desplazadas en varios lugares, y se está llevando a cabo la distribución organizada de asistencia humanitaria primaria y urgente", detalló Fitrat.

El vocero talibán informó que las operaciones de búsqueda y rescate continúan llevándose a cabo entre los escombros de las viviendas destruidas en los distritos de Noor Gul, Chawkay y Manogai.

Información

En el cuarto día tras el devastador terremoto, las posibilidades de hallar a personas con vida en la zona cero disminuyen notablemente.

En este momento, la llegada de la ayuda humanitaria para las personas que lo han perdido todo es la prioridad de las autoridades de facto afganas, de las ONG activas en la zona y de las agencias internacionales que operan en el este de Afganistán.

Este jueves, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) advirtió que el terremoto ha golpeado a un país "al límite", que arrastra múltiples crisis humanitarias desde hace décadas, con recursos locales desbordados y una financiación insuficiente para la escala de esta emergencia.

El terremoto es el más grave que ha sufrido Afganistán en las últimas décadas, superando al ocurrido en octubre de 2023 en la provincia occidental de Herat, que causó más de 1 500 muertos, según cifras del Gobierno talibán. 

Afganistán Terremoto en Afganistán

