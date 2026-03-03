DJ peruano Sebastián Mateo abrirá el concierto de Kygo en Costa 21. | Fuente: sebastianmateomusic

El DJ peruano Sebastián Mateo abrirá el concierto de Kygo el próximo sábado 14 de marzo en la explanada de Costa 21. En efecto, el artista nacional será el soporte oficial del famoso DJ, productor y músico noruego quien regresa a nuestro país luego de más de tres años desde su última presentación.

Con el auspicio de Studio92, Kygo estará en Lima para tocar sus clásicos temas como It Ain’t Me, junto a Selena Gomez y Lose Somebody, con OneRepublic. A este evento, se suma Sebastián Mateo, quien es unos de los grandes referentes peruanos en la música electrónica en la actualidad.

Asimismo, por medio de su cuenta oficial de Instagram, el propio Sebastián Mateo compartió un breve video donde aparece sentado trabajando en una mezcla de sonidos para lo que será la noche del 14 de marzo con un set diseñado para elevar la expectativa y encender Costa 21 desde el primer beat.

“¿Y si algo el 'warm up' para Kygo? (Le hice este remix)”, escribió el productor peruano generando mucha expectativa entre sus seguidores que esperan vivir una experiencia cargada de energía y contundencia sonora.

Cabe mencionar que este evento reunirá a miles de fanáticos peruanos de la electrónica por lo que el escenario con Kygo marcará un momento clave en la carrera de Sebastián Mateo, quien seguirá creciendo con su música.

Sebastián Mateo es uno de los referentes peruanos de la música electrónica en la actualidad.Fuente: sebastianmateomusic

¿Quién es Sebastián Mateo?

Sebastian Mateo es un DJ, mezclador musical y productor peruano. Nació en Lima en 1999. Inició su camino en la producción en 2013, motivado por su profunda curiosidad por la música electrónica.

En junio de 2016, lanzó oficialmente su proyecto artístico, consolidando una propuesta caracterizada por energía, potencia y un sonido enfocado en Bass House, Future House, Electro House, Tech House y Stutter House. Desde entonces, su crecimiento ha sido constante, posicionándose como uno de los principales exponentes de la escena electrónica nacional.

Su trabajo ha sido respaldado por titanes de la industria como David Guetta, Hardwell, Afrojack, Nicky Romero y más. Además, su música ha sido lanzada en grandes sellos discográficos de la escena, como Revealed Recordings, Hexagon, Loud Memory (Sony Music Belgium) y Actuation.

En el último tiempo, ha sido parte del line up de festivales de gran magnitud como Ultra Music Festival Perú y Don't Let Daddy Know Perú, escenarios donde ha demostrado su habilidad para conectar con audiencias masivas.

Sus producciones han alcanzado millones de reproducciones en servicios de streaming como Spotify, YouTube y SoundCloud, ampliando su alcance más allá de las fronteras peruanas.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Kygo en Lima?

El concierto de Kygo en Lima se realizará el 14 de marzo de 2026 en Costa 21 (San Miguel), dentro de su gira mundial KYGO World Tour 2026.

¿Cuáles son las fechas confirmadas de Kygo en Latinoamérica este 2026?

13 de marzo . Lollapalooza Argentina 2026 – Buenos Aires, Argentina.



. Lollapalooza Argentina 2026 – Buenos Aires, Argentina. 13 de marzo . Lollapalooza Chile 2026 – Santiago, Chile.



. Lollapalooza Chile 2026 – Santiago, Chile. 14 de marzo . Costa 21 – Lima, Perú.



. Costa 21 – Lima, Perú. 20 de marzo . Lollapalooza Brasil 2026 – São Paulo, Brasil.



. Lollapalooza Brasil 2026 – São Paulo, Brasil. 20 de marzo. Estéreo Picnic 2026 – Bogotá, Colombia.

¿Cuál es el costo de entradas para ver a Kygo en Lima?

Preventa Interbank

VIP: S/ 280



S/ 280 General: S/ 130

Precio regular

VIP: S/ 330



S/ 330 General: S/ 153

(*) Los precios incluyen la comisión de la ticketera.

¿Cómo comprar entradas para ver a Kygo en Lima?

Ingresa a Teleticket: Visita la página web de Teleticket.

Crea tu cuenta: Regístrate con tu correo, datos personales y contraseña.

Confirma tu registro: Revisa tu correo y valida tu cuenta.

Busca el evento: Inicia sesión y busca el concierto de Kygo en Lima.

Espera en la cola virtual: Una vez en la cola virtual, espera tu turno.

Selecciona tus asientos: Elige zona, cantidad y procede al pago.

Finaliza la compra: Recibe tu confirmación y descarga tus tickets.

(*) Importante: No compartas tus tickets con nadie para evitar ser víctima de estafas.