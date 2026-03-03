Fiscalía realizó diligencias por causas e impacto ambiental de fuga de gas en Megantoni

Desde Fiscalía dieron cuenta que las diligencias buscan identificar posibles responsabilidades y disponer las medidas necesarias.

El Ministerio Público realizó este martes diligencias urgentes respecto de la fuga de gas natural con deflagración en una estación de válvulas del sistema de transporte de dicho hidrocarburo de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco.

Según precisaron, las diligencias están a cargo del segundo despacho la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Convención-Cusco y buscan determinar las causas del incidente, identificar posibles responsabilidades y disponer las medidas necesarias, según las atribuciones constitucionales de Fiscalía en la defensa de la legalidad y del medio ambiente.

El fiscal provincial Óscar Santiago Benavides Luna, con competencia en materia ambiental, se dirigió durante la madrugada a la zona del incidente para constatar en el lugar las circunstancias del hecho, las condiciones de la rotura del ducto y para verificar posibles impactos al ecosistema a través de la evaluación de la calidad del aire, flora, fauna y suelo circundantes.

Esta intervención fue realizada junto con la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), con el objetivo de garantizar una actuación técnica, objetiva y oportuna frente a cualquier posible afectación ambiental derivada de este suceso.

Fuga de gas

La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) suspendió el último domingo temporalmente el transporte de gas natural tras registrarse una fuga y una posterior llamarada en la estación de válvulas ubicada en el CAPE 43, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco.

La emergencia fue detectada a las 11 de la mañana. Según informó la compañía durante la tarde del domingo, la situación ya estaba bajo control luego de que un equipo acudiera a la zona para dar solución.

La empresa informó también que se adoptaron medidas para garantizar la seguridad y salud de las personas, así como para minimizar el impacto ambiental.

Los mismos pobladores de Megantoni difundieron videos donde se observa una llamarada en una zona montañosa, lo que generó preocupación entre los habitantes.

Pobladores afectados

Al respecto, Jhon Luna, regidor de la Municipalidad de Megantoni, indicó este lunes que pobladores del asentamiento humano Saringabeni resultaron afectados por la fuga de gas natural con deflagración.

En declaraciones a Conexión de RPP, la autoridad indicó que la fuga de gas provocó contaminación ambiental y que algunos de los pobladores presentaron mareos y ojos rojos, por lo que solicitaron la intervención de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).

“Hubo una contaminación ambiental más que todo y los pueblos más afectados son el asentamiento humano Saringabeni, porque es una cuenca de río, en la cabecera del río Saringabeni ha sucedido ese incidente”, dijo.

“Hubo mareos de la población, ojos rojos de muchos pobladores, entonces ahí impacta directamente a la población; sin embargo, vemos más allá el impacto ambiental que ha sucedido, la contaminación ambiental que ha podido pasar en todo ámbito del lugar y eso es lo que estamos preocupados, la contaminación de los ríos, de los bosques que están ahí, entonces estamos pidiendo inmediata intervención de la empresa”, añadió.