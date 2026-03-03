"No me convoquen": André Carrillo reacciona a posibilidad de jugar en altura con Selección Peruana

La Selección Peruana. jugará contra Senegal y Honduras en los amistosos de la fecha FIFA de marzo. En la primera lista de convocados del brasileño Mano Menezes podría figurar André Carrillo, que habló de la bicolor en una reciente entrevista.



Carrillo, que milita en Corinthians de Brasil desde el 2024, respondió si le gustaría jugar en la altura con la Selección Peruana en el proceso rumbo al Mundial 2030.

"Si va a ser en la altitud, que no me convoquen, porque no aguanto", señaló la 'Culebra' en modo de broma en diálogo con el periodista Eddie Fleischman al programa 'Full Deportes'.

Carrillo agregó que para Perú no será una ventaja jugar en ciudades de altura como lo hacen otras selecciones. "Sinceramente no sé. Yo no sacaría ventajas personalmente, te lo digo por mí. Probablemente los jugadores que están habituados a jugar ahí sí, pero hoy por hoy creo que eso no influye mucho, ¿sabes? Bolivia probablemente te saque ventaja, pero Ecuador, que también tiene altura, ya da para competir allí".

Finalmente, el mundialista con Perú dijo que prefiere jugar en Lima como local. "Por eso yo no sabría decirte, no, para mí no; yo prefiero jugar en el llano, claramente".

Amistosos de la Selección Peruana

El primer partido de la fecha FIFA será contra Senegal, vigente monarca de la Copa África. La cita se llevará a cabo el sábado 28 de marzo a partir de las 11 de la mañana (hora peruana), en el Stade de Francia.

Posteriormente, la bicolor medirá fuerzas frente a Honduras el martes 31 de marzo, en el Estadio Municipal de Butarque de Madrid (España) a partir de la 1 de la tarde (hora peruana).

Se estima que la primera convocatoria de Mano Menezes será antes de la quincena de marzo. En la lista no faltarán jugadores como Pedro Gallese, Renzo Garcés, Erick Noriega, Alex Valera, entre otros.