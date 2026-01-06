Kast planteará un corredor humanitario para inmigrantes venezolanos en su visita a Perú

Kast se comprometió a impulsar, durante su campaña presidencial, una estrategia regional para enfrentar la crisis migratoria.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, afirmó este martes, previo a su viaje a Perú, que trabajará en "habilitar" un corredor humanitario para facilitar el retorno de inmigrantes venezolanos a su país, iniciativa que, entre otros temas, aseguró haber conversado con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en su visita a Quito.

La creación de un corredor de devolución para la diáspora venezolana fue una de las iniciativas que Kast se comprometió a impulsar durante su campaña presidencial como parte de una estrategia regional para enfrentar la crisis migratoria, en donde ya ha tocado la puerta de varias autoridades latinoamericanas.

"En campaña planteamos distintas alternativas, muchos decían que no eran posibles y se han ido despejando ciertas complicaciones. Una de ellas era que había una persona a cargo del gobierno (de Venezuela) que no había respetado las normas democráticas, no había respetado elecciones libres", subrayó Kast antes de embarcarse rumbo a la capital peruana.

"Por distintas razones él (Nicolás Maduro) sale de la presidencia y hoy día hay un proceso de transición. Esperamos que eso seresuelva bien, que se vuelva a recuperar la democracia plena en Venezuela. Pero en el intertanto tenemos que seguir avanzando entre los países vecinos que nos hemos visto afectados por esta situación para buscar alternativas", agregó el mandatario electo.

Pide salida de extranjeros

Kast, que asumirá la Presidencia de Chile el próximo 11 de marzo, reiteró este lunes su "solicitud" a los extranjeros indocumentados para que salgan del país apuntando a que "quizás va a ser más fácil si es que la autoridad que está transitoriamente en Venezuela facilita el intercambio de información".

La idea de Kast está en concordancia con lo planteado por Jerí el pasado fin de semana en su cuenta de X, donde afirmó que dará a los venezolanos "las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria" y que reforzará sus líneas fronterizas para "garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos".

Por otro lado, el electo mandatario chileno aseguró que la detención de Maduro en una operación militar en Caracas ordenada por Donald Trump "es una gran noticia para la región", y pidió a los Gobiernos latinoamericanos "coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país".

Además de la reunión con Jerí agendada para este miércoles, Kast sostendrá encuentros privados con diversos sectores, según informó la Presidencia de Perú a fines de diciembre.

