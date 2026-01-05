Kast solicita "resguardar" fronteras de Chile en su proclamación como presidente electo

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, solicitó este lunes al actual Gobierno de Gabriel Boric tomar las "medidas necesarias" para "resguardar" la frontera tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y reiteró su llamado a los extranjeros indocumentados a salir del país.

En el marco de su proclamación como presidente electo por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Kast insistió en que inmigrantes irregulares deben salir de Chile y "postular" desde el exterior, señalando que "quizás va a ser más fácil si es que la autoridad que está transitoriamente en Venezuela facilita el intercambio de información".

"Nosotros no podemos tener personas que no sabemos quiénes son (...) En estos días todos pueden preparar su salida", afirmó, y adelantó que "habrá un antes y un después" en materia migratoria con su llegada al Gobierno.

Kast, que asumirá el cargo el próximo 11 de marzo, dijo el sábado pasado que la detención de Maduro en una operación militar en Caracas ordenada por Donald Trump "es una gran noticia para la región", y pidió a los Gobiernos latinoamericanos "coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país".

Con la expulsión de inmigrantes indocumentados como una de sus principales promesas de campaña, Kast subrayó que, tras la caída de Maduro, que hoy enfrenta a los tribunales estadounidenses en Nueva York, "ahora empieza una tarea mayor".