SJL: transportistas de 'El Mandarino' retoman sus servicios con temor tras dos ataques en menos de una semana

Conductores de la empresa de transporte Consorcio Mandarino, conocida popularmente como El Mandarino', retornaron este sábado a sus labores de manera progresiva, luego de haber paralizado sus servicios por dos días, tras sufrir dos ataques armados en menos de una semana.

Conductores de esta empresa -que cubre la ruta San Juan de Lurigancho-Comas- comentaron a RPP que este retorno se da en medio de mucha preocupación y hasta temor, debido a que -aseguraron- no ven una mayor presencia policial en su recorrido.

Uno de sus dirigentes señaló a este medio que vienen siendo extorsionados desde hace varios años.

"En realidad, lo único que pedimos de antemano es ser puntuales en el tema que nos ayude, de repente, el Ministerio del Interior o el mismo presidente de la República; realmente nosotros venimos siendo extorsionados hace muchos años. Somos la empresa que más ha sido golpeada y realmente hemos tratado de solucionar los problemas nosotros mismos", declaró.

Informales ocuparon su ruta

Durante la paralización, por medidas de seguridad, vehículos informales han aprovechado la situación para realizar la ruta que cubre 'El Mandarino'.

Ello genera un riesgo para los pasajeros como el hecho que ocurrió el día de ayer en el distrito limeño de Comas, cuando el vehículo perdió el control y chocó con un mototaxi.

Los heridos tuvieron que ser trasladados al Hospital Nacional Sergio E. Bernales.

Los trabajadores de 'El Mandarino' exigen mayor presencia policial y medidas de seguridad ya que advierten no sentirse protegidos para continuar con su ruta.

Ataques contra 'El Mandarino'

Como se recuerda, en la mañana del jueves, 29 de enero, dos choferes de esta empresa de transportes resultaron heridos de gravedad en un ataque armado ocurrido en el patio de maniobras de la empresa, en San Juan de Lurigancho.

Las cámaras de seguridad captaron el ataque, que ocurrió en el patio de maniobras de la empresa, ubicada en el jirón El Collar.

Días después, un chofer de la empresa Consorcio Mandarino salvó de morir tras un ataque armado en la avenida Túpac Amaru, en la urbanización Collique, en el distrito limeño de Comas.

El conductor estacionó el vehículo, que llevaba pasajeros, para descender unos segundos y acomodar su asiento, cuando aparecieron sicarios armados, que realizaron varios disparos.