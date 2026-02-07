Puente Piedra: una joven fue asesinada por un desconocido cuando regresaba de trabajar

La joven fue asesinada en el pasaje Las Violetas, en el cerro Primavera, en el distrito limeño de Puente Piedra. | Fuente: RPP / Alex Juárez

Una joven de 21 años fue asesinada por un hombre desconocido en el pasaje Las Violetas, en el cerro Primavera, en el distrito limeño de Puente Piedra.

Según pudo conocer RPP, la mujer retornaba a su vivienda después de trabajar en una fábrica durante la madrugada, cuando fue sorprendida por un hombre que le disparó mientras subía las escaleras del cerro donde vivía.

En diálogo con este medio, los vecinos refirieron que, en el momento del ataque, escucharon solo un disparo, que provocó la muerte inmediata de la joven.

“Pensábamos que era un cohete [o] algo, no pensamos que era un disparo y no le tomamos tanta importancia. Hasta que yo me percaté cuando la vecina me llamó, me dijo: ‘¿pasó algo?’. Salimos [y] nosotras pensamos que ella se cayó, pero no se había caído. Si no pasó esto [el asesinato]”, indicó la residente.

Asimismo, la vecina pidió a las autoridades del distrito mayor resguardo policial. “Simplemente [pedimos] seguridad, porque este [es] un cerro y es peligroso. Como que ya no tenemos seguridad. Hay niños en la calle jugando”, aseveró.

Tras el ataque, al lugar llegaron peritos de criminalística, representante del Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cadáver y otras diligencias correspondientes.

Víctima deja a menor de seis años en la orfandad

La víctima fue identificada como Consuelo Prieto Barzola, según informó la Policía Nacional. Asimismo, este medio pudo conocer que la mujer era madre de un menor de seis años, a quien deja en la orfandad.