Un hincha más: Luis Advíncula deja atrás su pasado por Cristal y se emociona con cántico de Alianza Lima [VIDEO]

Luis Advíncula llega a Alianza proveniente de Boca Juniors.
Luis Advíncula llega a Alianza proveniente de Boca Juniors. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Luis Advíncula, exjugador de Sporting Cristal, se lució en un video publicado en las últimas horas por Alianza Lima.

A través de sus redes sociales, Alianza Lima publicó un video en la previa del compromiso ante Sport Boys por la Liga 1. En las imágenes se aprecia a varios jugadores del cuadro blanquiazul y en el centro figura Luis Advíncula.

"Corazón, Alianza, corazón, Alianza", es el cántico de los jugadores en el vestuario con un Advíncula, que reaccionó como un hincha más a pocas semanas de su llegada al cuadro de La Victoria.

Luis Advíncula se adaptó en forma rápida a la interna de Alianza después de jugar varios años en Boca Juniors, club donde logró cuatro títulos en cuatro temporadas.

Hay que indicar, que el 'Rayo' es titular indiscutible bajo la batuta del entrenador Pablo Guede. En el choque ante Boys cambió de posición y jugó de extremo derecho.

Con paso en Sporting Cristal

Su nombre sonó en un momento en Sporting Cristal, equipo en el cual jugó varios años. Sin embargo, Advíncula prefirió aceptar la propuesta de Alianza Lima después de cerra su etapa en Boca Juniors.


La intimidad de Alianza Lima en la Liga1. | Fuente: Alianza Lima

