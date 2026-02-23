Últimas Noticias
“Quiero que mi hija sea feliz”: Melissa Klug respalda posible reconciliación de Samahara Lobatón y Youna

Melissa Klug respalda posible reconciliación de su hija Samahara Lobatón y Youna.
| Fuente: Instagram (melissaklugoficial)/TikTok (Samahara lobaton klug)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Por otro lado, Melissa Klug resaltó estar “más tranquila” al ver que Samahara Lobatón se viene alejando de su expareja, Bryan Torres, denunciado por agresión.

Melissa Klug se mostró entusiasta ante una posible reconciliación entre Samahara Lobatón y Jonathan Horna Feijo, conocido como Youna. La 'Blanca de chucuito' calificó de "lindo" que su hija esté apoyando al padre de su primera nieta luego de conocerse su delicado estado de salud.

"Me parece un lindo gesto que ella lo esté apoyando. Yo estuve justo con ellos ayer y bueno pues, no sé qué pueda pasar", señaló la empresaria de 42 años a través de mensajes al programa América Hoy.

A pesar de mostrar su respaldo ante la eventual pareja, Melissa aclaró que "no está en los sentimientos ni en la cabeza" de su hija.

"No estoy en su cabeza ni nada, pero al menos al verla feliz y que mis nietos estén tranquilos a sanos y a salvo, eso me deja super tranquila", acotó.

En otro momento, mencionó que lo más le importa es que Samahara "esté alejada" de Bryan Torres, a quien denunció por agresión contra su hija.

"Con tal de que Samahara esté alejada de ese ser despreciable, que haga su novela turca, rusa, brasileña, pero lejos de ese", exclamó en diálogo con Trome.

En ese sentido, la expareja de Jefferson Farfán recalcó que lo más importante es que su hija "sea feliz" para que pueda cuidar a su tres pequeños hijos.

"La verdad, quiero que mi hija sea feliz y mientras ella esté bien mentalmente mis nietos estarán bien, también porque ellos la necesitan bien para que los pueda cuidar", añadió.

Youna y Samahara Lobatón terminaron su relación en julio de 2023.
| Fuente: Instagram

Samahara Lobatón y Youna se besan en TikTok y avivan posible reconciliación

En los últimos días, Samahara Lobatón y Youna desataron rumores de una posible reconciliación luego de besarse en vivo ante sus miles de seguidores en redes sociales.

Por medio de un video de TikTok, la personalidad de Internet compartió el último domingo una transmisión donde ambos se mostraron cariñosos y en coqueteos revelando un claro acercamiento.

Fue la propia Samahara quien miró de frente al padre de su primera hija como parte de un reto en TikTok.  Ambos juntaron sus narices y acercaron sus labios ante un cronómetro. "Tienes que mirarme", le dijo Youna a Lobatón.

Antes de darse el beso, el barbero se dirigió a su expareja: "Pico nomás, tampoco te embales" lo que ocasionó carcajadas en la joven y exintegrante de Esto es guerra.

Acto seguido, Youna buscaba acercarse otra vez a Samahara para continuar con el juego. No obstante, la influencer detuvo la acción del barbero. "Aléjate, si estás con calentura, anda por allá. Esto es un jueguito nomás", sostuvo.

Melissa Klug espera que Samahara Lobatón no regrese con Bryan Torres.
| Fuente: Instagram (melissaklugoficial)

Melissa Klug espera que Samahara Lobatón no regrese con Bryan Torres

Melissa Klug se pronunció luego de que su hija Samahara Lobatón reafirmara que terminó su relación con Bryan Torres. Esto, después de que ambos fueron vistos juntos en una clínica privada en San Borja y tras ser captados en un departamento en Lince avivando una posible reconciliación.

"Ya estoy más tranquila, porque sé que mi hija ya no está en con su agresor. Con ese ser despreciable", comentó la empresaria, recientemente, en América Hoy.

Anteriormente, Melissa agradeció que Samahara haya concluido su relación con Bryan Torres, quien viene siendo investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de “tentativa de feminicidio” en perjuicio de la influencer.

"Gracias a Dios bendito, espero que haya recapacitado y vea que es un peligro para ella”, sostuvo la personalidad de televisión, quien acudió semanas atrás a la comisaría de Monterrico, en Surco, para denunciar a Bryan Torres tras la difusión de videos donde se ve al productor musical realizando presuntas agresiones contra Samahara.

"No, para nada (hablamos del tema). El día de mi cumpleaños, que (Samahara) vino a mi casa con mis nietas, solo compartimos un lindo momento”, aclaró Klug en entrevista con Trome.

Por último, pidió a sus seguidores orar por la salud de su nieto Asael, último hijo de Samahara Lobatón y quien se encuentra delicado de salud, y por Youna, quien fue pareja de Lobatón, tras su diagnóstico de cáncer.

@ji_ma_27 #LIVEIncentiveProgram #GoLIVEGrowFast #PaidPartnership ♬ sonido original - jisss😌😇👑
