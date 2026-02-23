“Quiero que mi hija sea feliz”: Melissa Klug respalda posible reconciliación de Samahara Lobatón y Youna

Melissa Klug se mostró entusiasta ante una posible reconciliación entre Samahara Lobatón y Jonathan Horna Feijo, conocido como Youna. La 'Blanca de chucuito' calificó de "lindo" que su hija esté apoyando al padre de su primera nieta luego de conocerse su delicado estado de salud.

"Me parece un lindo gesto que ella lo esté apoyando. Yo estuve justo con ellos ayer y bueno pues, no sé qué pueda pasar", señaló la empresaria de 42 años a través de mensajes al programa América Hoy.

A pesar de mostrar su respaldo ante la eventual pareja, Melissa aclaró que "no está en los sentimientos ni en la cabeza" de su hija.

"No estoy en su cabeza ni nada, pero al menos al verla feliz y que mis nietos estén tranquilos a sanos y a salvo, eso me deja super tranquila", acotó.

En otro momento, mencionó que lo más le importa es que Samahara "esté alejada" de Bryan Torres, a quien denunció por agresión contra su hija.

"Con tal de que Samahara esté alejada de ese ser despreciable, que haga su novela turca, rusa, brasileña, pero lejos de ese", exclamó en diálogo con Trome.

En ese sentido, la expareja de Jefferson Farfán recalcó que lo más importante es que su hija "sea feliz" para que pueda cuidar a su tres pequeños hijos.

"La verdad, quiero que mi hija sea feliz y mientras ella esté bien mentalmente mis nietos estarán bien, también porque ellos la necesitan bien para que los pueda cuidar", añadió.