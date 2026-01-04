Trump advierte que puede haber una operación militar por Gustavo Petro: "Colombia también está muy enferma"

El presidente norteamericano habló desde el Air Force One sobre la posibilidad de una nueva intervención militar en Sudamérica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que podría darse una intervención militar en Colombia por el mandatario de dicha nación, Gustavo Petro. Esto luego de que considerara que es un país "enfermo".

"Colombia también está muy enferma. Está dirigida por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos, y no va a seguir haciéndolo por mucho tiempo", manifestó en una conferencia de prensa dado desde el Air Force One.

Trump, tras ser consultado directamente si habrá una operación de Estados Unidos en Colombia, aseveró que "le parece bien". Sin brindar más detalles.

Por otro lado, el mandatario estadounidense confirmó que "muchos en el otro bando" fallecieron el sábado en la operación para capturar a Nicolás Maduro, incluido "muchos cubanos" que protegían al mandatario detenido durante la madrugado para enfrentar cargos de narcotráfico y corrupción.

El Gobierno de Cuba confirmó este domingo que 32 cubanos, entre ellos militares, murieron en el ataque. Sin embargo, Trump no dio una cifra en su alocución.

